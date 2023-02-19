"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" и поднялся в топ-4

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Вест Хэмом" и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 1:0 от "Милана" из стартового состава "шпор" пропали Пап Матар Сарр, Иван Перишич и Сон Хен Мин. Их заменили Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Ришарлисон.

В старте у "молотобойцев" появились Томаш Соучек и Флинн Даунс, заменив Лукаса Пакету и Саида Бенрахму.

Уже на первой минуте Джаррод Боуэн отметился дальним ударом рядом с воротами "Тоттенхэма". Продолжить в том же духе "Вест Хэм" не смог, отдав инициативу сопернику.

Правда, оказываемое хозяевами давление не находило отражения на опасных моментах, а первый в матче удар в створ был нанесен только на 36-й минуте — это Хейбьерг проверил с дистанции Лукаша Фабиански.

Уже в добавленное к первому тайму время Ришарлисон не смог пробить Фабиански с острого угла, а Клеман Лангле нанес удар головой над перекладиной.

Второй тайм начался с момента у Харри Кейна, но лучший бомбардир "Тоттенхэма" всех времен пробил с края штрафной площади в район углового флажка.

Хозяева стали гораздо настойчивее и на 56-й минуте открыли счет. Получив пас из глубина, Дэвис помчался вперед и одновременно стал смещаться ближе к центру, а затем отдал передачу на Эмерсона Рояла, который из пределов штрафной поразил ворота Фабиански — 1:0.

В дальнейшем "шпоры" уверенно контролировали игру, которая была практически односторонней. "Вест Хэм" огрызнулся лишь отраженным Фрэйзером Форстером ударом Боуэна, после чего затух.

А на 72-й минуте все стало окончательно ясно. Кейн забрал мяч у Огбонны и вывел появившегося на замену Сона на удар левее центра. Южнокореец хладнокровно закатил снаряд в ближний угол ворот — 2:0.

Попытки "Вест Хэма" что-либо изменить оказались тщетны. Гости так и завершили матч с единственным ударом в створ.

Несмотря на многообещающее начало со стороны "Вест Хэма", "Тоттенхэм" доказал свое превосходство во втором тайме и одержал весьма уверенную победу.

"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 21:25

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Последние комментарии:




  1. narcot 19.02.2023 23:02 # narcot
    Администрация скрывает информацию о состоянии президента, а большинство жителей видят, что его психическое здоровье находится в полном упадке. Я сомневаюсь, что нынешний лидер полностью здоров и не страдает склерозом или болезнью Паркинсона, - заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон.

    А ты о ком подумал?!

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  2. pogrebderevo 19.02.2023 22:43 # pogrebderevo
    Мойес кажется иссяк. Бенрахма, Лансини, Скамакка, Форналс, Ингс, Кресвелл сидят в запасе, Антонио и Доунес играют, странные решения.

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  3. narcot 19.02.2023 22:38 # narcot
    Оруууууу





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    Вячеслав Гладков написал, что погибшая девочка Василиса в момент обстрела разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной. Она была единственным ребенком в семье, пишет губернатор.
    &#10240;
    Гладков добавил, что девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

    «Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…»

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  4. lexa-arsenal 19.02.2023 22:38 # lexa-arsenal
    Бля красиво ттх играет без главного тренера

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  5. gameboy 19.02.2023 21:59 # gameboy
    Почему прибалты живут в Евросоюзе но тусуются в русскоязычной комьюнити? Не ну просто реально интересно что движет такими людьми

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  6. xah 19.02.2023 21:55 # xah
    Еженедельные занятия «Разговоры о важном», которые с 5 сентября 2022 года проходят по понедельникам в российских школах, будут проводиться не только для учеников, но и для их родителей. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов заявил на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования

    Бля у параши новости все удивительнее

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  7. fiezzo 19.02.2023 21:49 # fiezzo
    Все равно ЛФК будет вместо них в 4-ке

    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  8. b84 19.02.2023 21:42 # b84
    ВХ прекрасный пример как пустить вполне боеспособный клуб по пизде

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  9. vagifspurs 19.02.2023 21:41 # vagifspurs
    Тоттенхэм БУДЕТ на троне!

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  10. liverputin 19.02.2023 21:41 # liverputin
    da poxyi

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  11. iskander8sg 19.02.2023 21:39 # iskander8sg
    19.02.2023 21:09 # удалить
    iskander8sg

    http://fapl.ru/users/redman31/
    а куда пропала єта свинособака? мобилизовали?

    Источник: http://fapl.ru/posts/98700/?c=1#c7734010

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  12. brown-ale 19.02.2023 21:38 # brown-ale
    Нет Конте, нет проблем. Намек понят?

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  13. gameboy 19.02.2023 21:37 # gameboy
    Жаль что этот недоклуб в четвёрке, а не тот же Ливерпук например

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  14. thegodfather 19.02.2023 21:32 # thegodfather
    ВХ В ЧШ КОМОНЕ КРАСИВО

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  15. slash-lfc 19.02.2023 21:31 # slash-lfc
    ПЕТУХИ!!!

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  16. mancityman 19.02.2023 21:30 # mancityman
    русня не люди!!!

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