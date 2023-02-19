"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" и поднялся в топ-4

"Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Вест Хэмом" и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 1:0 от "Милана" из стартового состава "шпор" пропали Пап Матар Сарр, Иван Перишич и Сон Хен Мин. Их заменили Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Ришарлисон.



В старте у "молотобойцев" появились Томаш Соучек и Флинн Даунс, заменив Лукаса Пакету и Саида Бенрахму.



Уже на первой минуте Джаррод Боуэн отметился дальним ударом рядом с воротами "Тоттенхэма". Продолжить в том же духе "Вест Хэм" не смог, отдав инициативу сопернику.



Правда, оказываемое хозяевами давление не находило отражения на опасных моментах, а первый в матче удар в створ был нанесен только на 36-й минуте — это Хейбьерг проверил с дистанции Лукаша Фабиански.



Уже в добавленное к первому тайму время Ришарлисон не смог пробить Фабиански с острого угла, а Клеман Лангле нанес удар головой над перекладиной.



Второй тайм начался с момента у Харри Кейна, но лучший бомбардир "Тоттенхэма" всех времен пробил с края штрафной площади в район углового флажка.



Хозяева стали гораздо настойчивее и на 56-й минуте открыли счет. Получив пас из глубина, Дэвис помчался вперед и одновременно стал смещаться ближе к центру, а затем отдал передачу на Эмерсона Рояла, который из пределов штрафной поразил ворота Фабиански — 1:0.



В дальнейшем "шпоры" уверенно контролировали игру, которая была практически односторонней. "Вест Хэм" огрызнулся лишь отраженным Фрэйзером Форстером ударом Боуэна, после чего затух.



А на 72-й минуте все стало окончательно ясно. Кейн забрал мяч у Огбонны и вывел появившегося на замену Сона на удар левее центра. Южнокореец хладнокровно закатил снаряд в ближний угол ворот — 2:0.



Попытки "Вест Хэма" что-либо изменить оказались тщетны. Гости так и завершили матч с единственным ударом в створ.



Несмотря на многообещающее начало со стороны "Вест Хэма", "Тоттенхэм" доказал свое превосходство во втором тайме и одержал весьма уверенную победу.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче