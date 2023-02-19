"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" и поднялся в топ-4
"Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Вест Хэмом" и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.
По сравнению с поражением 1:0 от "Милана" из стартового состава "шпор" пропали Пап Матар Сарр, Иван Перишич и Сон Хен Мин. Их заменили Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Ришарлисон.
В старте у "молотобойцев" появились Томаш Соучек и Флинн Даунс, заменив Лукаса Пакету и Саида Бенрахму.
Уже на первой минуте Джаррод Боуэн отметился дальним ударом рядом с воротами "Тоттенхэма". Продолжить в том же духе "Вест Хэм" не смог, отдав инициативу сопернику.
Правда, оказываемое хозяевами давление не находило отражения на опасных моментах, а первый в матче удар в створ был нанесен только на 36-й минуте — это Хейбьерг проверил с дистанции Лукаша Фабиански.
Уже в добавленное к первому тайму время Ришарлисон не смог пробить Фабиански с острого угла, а Клеман Лангле нанес удар головой над перекладиной.
Второй тайм начался с момента у Харри Кейна, но лучший бомбардир "Тоттенхэма" всех времен пробил с края штрафной площади в район углового флажка.
Хозяева стали гораздо настойчивее и на 56-й минуте открыли счет. Получив пас из глубина, Дэвис помчался вперед и одновременно стал смещаться ближе к центру, а затем отдал передачу на Эмерсона Рояла, который из пределов штрафной поразил ворота Фабиански — 1:0.
В дальнейшем "шпоры" уверенно контролировали игру, которая была практически односторонней. "Вест Хэм" огрызнулся лишь отраженным Фрэйзером Форстером ударом Боуэна, после чего затух.
А на 72-й минуте все стало окончательно ясно. Кейн забрал мяч у Огбонны и вывел появившегося на замену Сона на удар левее центра. Южнокореец хладнокровно закатил снаряд в ближний угол ворот — 2:0.
Попытки "Вест Хэма" что-либо изменить оказались тщетны. Гости так и завершили матч с единственным ударом в створ.
Несмотря на многообещающее начало со стороны "Вест Хэма", "Тоттенхэм" доказал свое превосходство во втором тайме и одержал весьма уверенную победу.
"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче
19.02.2023 21:25
Просмотров: 1002
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Администрация скрывает информацию о состоянии президента, а большинство жителей видят, что его психическое здоровье находится в полном упадке. Я сомневаюсь, что нынешний лидер полностью здоров и не страдает склерозом или болезнью Паркинсона, - заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон.
А ты о ком подумал?!
(ответить)
Мойес кажется иссяк. Бенрахма, Лансини, Скамакка, Форналс, Ингс, Кресвелл сидят в запасе, Антонио и Доунес играют, странные решения.
(ответить)
Оруууууу
12-летняя девочка погибла от обстрела в Белгородской области, уточнил губернатор
Вячеслав Гладков написал, что погибшая девочка Василиса в момент обстрела разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной. Она была единственным ребенком в семье, пишет губернатор.
⠀
Гладков добавил, что девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
«Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…»
(ответить)
Бля красиво ттх играет без главного тренера
(ответить)
Почему прибалты живут в Евросоюзе но тусуются в русскоязычной комьюнити? Не ну просто реально интересно что движет такими людьми
(ответить)
Еженедельные занятия «Разговоры о важном», которые с 5 сентября 2022 года проходят по понедельникам в российских школах, будут проводиться не только для учеников, но и для их родителей. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов заявил на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования
Бля у параши новости все удивительнее
(ответить)
Все равно ЛФК будет вместо них в 4-ке
Россия
Путин
Ливерпуль
(ответить)
ВХ прекрасный пример как пустить вполне боеспособный клуб по пизде
(ответить)
Тоттенхэм БУДЕТ на троне!
(ответить)
da poxyi
(ответить)
19.02.2023 21:09 # удалить
iskander8sg
http://fapl.ru/users/redman31/
а куда пропала єта свинособака? мобилизовали?
Источник: http://fapl.ru/posts/98700/?c=1#c7734010
(ответить)
Нет Конте, нет проблем. Намек понят?
(ответить)
Жаль что этот недоклуб в четвёрке, а не тот же Ливерпук например
(ответить)
ВХ В ЧШ КОМОНЕ КРАСИВО
(ответить)
ПЕТУХИ!!!
(ответить)
русня не люди!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий