Тен Хаг назвал "мусором" игру МЮ в первом тайме против "Лестера"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "мусором" игру своей команды в первом тайме победного матча против "Лестера".

В воскресенье "Юнайтед" разгромил "Лестер" на своем поле со счетом 3:0, однако первый тайм этого матча вышел крайне тяжелым для "красных дьяволов".



По словам Тен Хага, его команда отступила от своих принципов и утратила дисциплину, однако Эрику удалось это поправить в перерыве.



"Я был очень недоволен нашей игрой в первом тайме. Мы должны следовать определенным правилам и принципам в отношении нашей игры. Когда мы этого не делаем, возникает беспорядок. Нам очень повезло вести в один гол к перерыву. Отличный пас Бруну (Фернандеша), отличный гол Рэши, но остальное — мусор. Только благодаря Давиду Де Хеа мы не пропустили гол. "Лестер" играл великолепно в первом тайме, наша же игра была мусором, мы были очень недисциплинированны".



"В перерыве я мог видеть, что они недовольны и расстроены, но они не роботы. Во втором тайме мы придерживались принципов и правил своей игры", — цитирует Тен Хага The Independent.