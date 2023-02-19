Рэтклифф собирается купить 69% акций "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф Предложение сэра Джима Рэтклиффа насчет "Манчестер Юнайтед" предусматривает покупку только 69 процентов акций клуба.

Напомним, в минувшую пятницу был дедлайн по сбору предложений от потенциальных покупателей "Юнайтед". Рэтклифф, богатейший человек Британии, уложился в отведенный срок.

Однако Sky Sports стало известно, что Рэтклифф собирается приобрести лишь 69 процентов акций — как раз такая доля принадлежит семейству Глэйзеров, а остальные ценные бумаги клуба торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.

Рэтклифф, глава химической компании Ineos, допускает, что в будущем выкупит оставшиеся акции, а также готов взять на себя обязательства по реконструкции стадиона "Олд Траффорд".

Финансовую поддержку Рэтклиффу обеспечивают банки Goldman Sachs и JP Morgan, однако в случае приобретения "Юнайтед" сэр Джим не собирается перекладывать долг на клуб, как это в свое время сделали Глэйзеры.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 19.02.2023 20:50 # mansoor
    МЮ точно купить Ретклифф. А судьба Ливерпульчика связаны с Катарцами ииииххххххуууу

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  2. mancunia-planet 19.02.2023 20:47 # mancunia-planet
    У этого иплана не получится бодаться с арабами. В самой Англии то не очень то хотят фаны этого тупого пенса.

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  3. narcot 19.02.2023 20:16 # narcot
    Сектанты и рады 69)

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  4. farot 19.02.2023 20:09 # farot
    пусть купит 69% акций Вэст Хэма

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  5. ilovemanutd 19.02.2023 20:02 # ilovemanutd
    Это типа рофл такой?

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