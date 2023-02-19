Рэтклифф собирается купить 69% акций "Юнайтед"

Предложение сэра Джима Рэтклиффа насчет "Манчестер Юнайтед" предусматривает покупку только 69 процентов акций клуба.

Напомним, в минувшую пятницу был дедлайн по сбору предложений от потенциальных покупателей "Юнайтед". Рэтклифф, богатейший человек Британии, уложился в отведенный срок.



Однако Sky Sports стало известно, что Рэтклифф собирается приобрести лишь 69 процентов акций — как раз такая доля принадлежит семейству Глэйзеров, а остальные ценные бумаги клуба торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.



Рэтклифф, глава химической компании Ineos, допускает, что в будущем выкупит оставшиеся акции, а также готов взять на себя обязательства по реконструкции стадиона "Олд Траффорд".



Финансовую поддержку Рэтклиффу обеспечивают банки Goldman Sachs и JP Morgan, однако в случае приобретения "Юнайтед" сэр Джим не собирается перекладывать долг на клуб, как это в свое время сделали Глэйзеры.