Рэтклифф собирается купить 69% акций "Юнайтед"
Предложение сэра Джима Рэтклиффа насчет "Манчестер Юнайтед" предусматривает покупку только 69 процентов акций клуба.
Напомним, в минувшую пятницу был дедлайн по сбору предложений от потенциальных покупателей "Юнайтед". Рэтклифф, богатейший человек Британии, уложился в отведенный срок.
Однако Sky Sports стало известно, что Рэтклифф собирается приобрести лишь 69 процентов акций — как раз такая доля принадлежит семейству Глэйзеров, а остальные ценные бумаги клуба торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка.
Рэтклифф, глава химической компании Ineos, допускает, что в будущем выкупит оставшиеся акции, а также готов взять на себя обязательства по реконструкции стадиона "Олд Траффорд".
Финансовую поддержку Рэтклиффу обеспечивают банки Goldman Sachs и JP Morgan, однако в случае приобретения "Юнайтед" сэр Джим не собирается перекладывать долг на клуб, как это в свое время сделали Глэйзеры.
19.02.2023 20:00
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Последние комментарии:
МЮ точно купить Ретклифф. А судьба Ливерпульчика связаны с Катарцами ииииххххххуууу
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У этого иплана не получится бодаться с арабами. В самой Англии то не очень то хотят фаны этого тупого пенса.
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Сектанты и рады 69)
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пусть купит 69% акций Вэст Хэма
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Это типа рофл такой?
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