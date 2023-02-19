Дубль Рэшфорда помог МЮ разгромить "Лестер"

Очередные два гола Маркуса Рэшфорда помогли "Манчестер Юнайтед" одержать крупную победу над "Лестером" — 3:0.

Относительно выезда к "Барселоне" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг поменял половину полевых игроков, доверившись Виктору Линделефу, Лисандро Мартинесу, Диогу Далоту, Марселю Забитцеру и Алехандро Гарначо.



Стартовый состав "лис" не изменился по сравнению с победой 4:1 над "Тоттенхэмом".



Начало матча "Лестер" провел в глухой обороне, а на восьмой минуте разразился голевым моментом. Сыграв в стенку с Келечи Ихеаначо, Харви Барнс вышел один на один по центру штрафной, но не смог пробить Давида Де Хеа.



Вскоре у ворот "Юнайтед" возник еще один опасный момент. Линделеф заблокировал удар Ихеаначо, и мяч прошел рядом со штангой.



Гости и дальше действовали очень остро, но на 25-й минуте были биты своим же оружием — быстрой контратакой. Бруну Фернандеш вырезал передачу на рывок Маркуса Рэшфорда, который вошел в штрафную по правому краю и сильно пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



На 37-й минуте Фернандеш сделал еще одну роскошную передачу, выведя Далота на удар с границы вратарской площади, однако Диогу тянулся к мячу и пробил максимально неудачно, даже не попав в створ.



За весь первый тайм "Юнайтед" наиграл лишь на один точный удар, которым стал гол Рэшфорда, зато вторую половину тайма "дьяволы" начали, атакуя гораздо акцентированнее.



Уже на 49-й минуте Мартинес пробил головой в перекладину после подачи Люком Шоу углового. Спустя шесть минут Рэшфорд реализовал выход один на один по левому краю штрафной, а система VAR исправила решение лайнсмена об офсайде у Маркуса — 2:0.



А на 61-й минуте счет стал крупным. Вышедший на замену в перерыве Джейдон Санчо в касание из центра штрафной замкнул прострел Фернандеша с правого края площадки — 3:0.



В дальнейшем "Юнайтед" играл в свое удовольствие, создав еще уйму моментов, но забить еще не смог. "Лестер" уже практически не сопротивлялся.



"Лестер" достойно провел первый тайм, несмотря на пропущенный гол, но после перерыва в футбол играла только одна команда.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче