Дубль Рэшфорда помог МЮ разгромить "Лестер"
Очередные два гола Маркуса Рэшфорда помогли "Манчестер Юнайтед" одержать крупную победу над "Лестером" — 3:0.
Относительно выезда к "Барселоне" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг поменял половину полевых игроков, доверившись Виктору Линделефу, Лисандро Мартинесу, Диогу Далоту, Марселю Забитцеру и Алехандро Гарначо.
Стартовый состав "лис" не изменился по сравнению с победой 4:1 над "Тоттенхэмом".
Начало матча "Лестер" провел в глухой обороне, а на восьмой минуте разразился голевым моментом. Сыграв в стенку с Келечи Ихеаначо, Харви Барнс вышел один на один по центру штрафной, но не смог пробить Давида Де Хеа.
Вскоре у ворот "Юнайтед" возник еще один опасный момент. Линделеф заблокировал удар Ихеаначо, и мяч прошел рядом со штангой.
Гости и дальше действовали очень остро, но на 25-й минуте были биты своим же оружием — быстрой контратакой. Бруну Фернандеш вырезал передачу на рывок Маркуса Рэшфорда, который вошел в штрафную по правому краю и сильно пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.
На 37-й минуте Фернандеш сделал еще одну роскошную передачу, выведя Далота на удар с границы вратарской площади, однако Диогу тянулся к мячу и пробил максимально неудачно, даже не попав в створ.
За весь первый тайм "Юнайтед" наиграл лишь на один точный удар, которым стал гол Рэшфорда, зато вторую половину тайма "дьяволы" начали, атакуя гораздо акцентированнее.
Уже на 49-й минуте Мартинес пробил головой в перекладину после подачи Люком Шоу углового. Спустя шесть минут Рэшфорд реализовал выход один на один по левому краю штрафной, а система VAR исправила решение лайнсмена об офсайде у Маркуса — 2:0.
А на 61-й минуте счет стал крупным. Вышедший на замену в перерыве Джейдон Санчо в касание из центра штрафной замкнул прострел Фернандеша с правого края площадки — 3:0.
В дальнейшем "Юнайтед" играл в свое удовольствие, создав еще уйму моментов, но забить еще не смог. "Лестер" уже практически не сопротивлялся.
"Лестер" достойно провел первый тайм, несмотря на пропущенный гол, но после перерыва в футбол играла только одна команда.
"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче
19.02.2023 18:55
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Последние комментарии:
Е6анутый самир) ору
19.02.2023 17:57 #
takernotagiver
Сака разогнался и по инерции его ногу понесло. Это было не грубо и неумышленно.
(ответить)
(ответить)
резалт за счет 1 игрока
игры у касла нету
пока фартит
пока поуп не сломан
(ответить)
Спермюфк1994, как дела в бахмуте? Арюю
БАХМУТ, 19 лютого
після нічних та ранкових детокс-програм ЗСУ хробаки сьогодні «оголосили» САНІТАРНИЙ ДЕНЬ: весь світлий, прикриваючись артою, градами та мінометами, таскають 200 та 300.
Тут я бачу дві прикмети: ссяк поточний штурмовий потенціал (очевидно будуть терміново перекидувать підкріплення), та друге: на зміну музикантам прийшли регулярні війська (музиканти не так рефлексували на своіх поранених і вбитих).
БАХМУТ СТОІТЬ!
(ответить)
Обезьяна видит, обезьяна повторяет)
(ответить)
ахахаа
артура собрал
можете брать на заметку
ахахха чисто глэчок кокольский
(ответить)
резалт за счет 1 игрока
игры у скама нету
пока фартит
пока диаз не сломан
(ответить)
резалт на счет 1 грока
игры у пенсов нету
пока фартит
пока азар не сломан
(ответить)
резалт за счет 1 игрока
игры у ггшек нету
пока фартит
пока сака не сломан
(ответить)
резалт за счет 1 игрока
игры у скама нету
пока фартит
пока рэшфорд не сломан
(ответить)
У ггшек горит больше всех, видать очко сжалось, что их догонят))
(ответить)
Помоему я знаю состав челси
Кепа 100 миллионов
Кулибали 80 миллионов
Кукарелья 80 миллионов
Тиагу Силва 10 миллионов
Джеймс 60 миллионов
Мудуаке 80 миллионов
Маунт 80 миллионов
Энцо 120 миллионов
Мудрик 120 миллионов
Хаверц 100 миллионов
Лукаку 100 миллионов
Состав немного до миллиарда не дотягивает, а так в след сезоне за прописку поборятся
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Хорошая игра, Санчо - Ван Биссака классно мяч друг другу пасовали.
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Рэшфорд пронёсся над полем, как Циркон над Атлантикой.
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так-то без шуток решфорд щас на уровне мбаппе шпилит.
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норм пригородную помойку судьи тащат за уши
#ротсафасновавделе
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Трэшфорд набивает себе цену перед отъездом в Мадрид.
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Третий гол МЮ вообще судейское позорище
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Спермю возвращается! Синяя xуита Прое6алси уже вернулась на свое законное место ))
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Забитцер даже желтой не получил. Серьезно? Шипами в колено. На Лестер просто насрали
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фулхэм в 3 очках от зоны ЛЧ, хоть и на 1 игру больше
брайтон в 6, но имеет 1 игру в запасе ))))
апл - ты космос)
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