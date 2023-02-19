Дубль Рэшфорда помог МЮ разгромить "Лестер"

Маркус Рэшфорд Очередные два гола Маркуса Рэшфорда помогли "Манчестер Юнайтед" одержать крупную победу над "Лестером" — 3:0.

Относительно выезда к "Барселоне" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг поменял половину полевых игроков, доверившись Виктору Линделефу, Лисандро Мартинесу, Диогу Далоту, Марселю Забитцеру и Алехандро Гарначо.

Стартовый состав "лис" не изменился по сравнению с победой 4:1 над "Тоттенхэмом".

Начало матча "Лестер" провел в глухой обороне, а на восьмой минуте разразился голевым моментом. Сыграв в стенку с Келечи Ихеаначо, Харви Барнс вышел один на один по центру штрафной, но не смог пробить Давида Де Хеа.

Вскоре у ворот "Юнайтед" возник еще один опасный момент. Линделеф заблокировал удар Ихеаначо, и мяч прошел рядом со штангой.

Гости и дальше действовали очень остро, но на 25-й минуте были биты своим же оружием — быстрой контратакой. Бруну Фернандеш вырезал передачу на рывок Маркуса Рэшфорда, который вошел в штрафную по правому краю и сильно пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

На 37-й минуте Фернандеш сделал еще одну роскошную передачу, выведя Далота на удар с границы вратарской площади, однако Диогу тянулся к мячу и пробил максимально неудачно, даже не попав в створ.

За весь первый тайм "Юнайтед" наиграл лишь на один точный удар, которым стал гол Рэшфорда, зато вторую половину тайма "дьяволы" начали, атакуя гораздо акцентированнее.

Уже на 49-й минуте Мартинес пробил головой в перекладину после подачи Люком Шоу углового. Спустя шесть минут Рэшфорд реализовал выход один на один по левому краю штрафной, а система VAR исправила решение лайнсмена об офсайде у Маркуса — 2:0.

А на 61-й минуте счет стал крупным. Вышедший на замену в перерыве Джейдон Санчо в касание из центра штрафной замкнул прострел Фернандеша с правого края площадки — 3:0.

В дальнейшем "Юнайтед" играл в свое удовольствие, создав еще уйму моментов, но забить еще не смог. "Лестер" уже практически не сопротивлялся.

"Лестер" достойно провел первый тайм, несмотря на пропущенный гол, но после перерыва в футбол играла только одна команда.

"Манчестер Юнайтед" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 18:55

Количество просмотров Просмотров: 1635

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 19.02.2023 19:48 # narcot
    Е6анутый самир) ору




    19.02.2023 17:57 #
    takernotagiver

    Сака разогнался и по инерции его ногу понесло. Это было не грубо и неумышленно.
    (ответить)

    (ответить)

  2. thegodfather 19.02.2023 19:47 # thegodfather
    резалт за счет 1 игрока
    игры у касла нету
    пока фартит
    пока поуп не сломан

    (ответить)

  3. narcot 19.02.2023 19:44 # narcot
    Спермюфк1994, как дела в бахмуте? Арюю



    БАХМУТ, 19 лютого

    після нічних та ранкових детокс-програм ЗСУ хробаки сьогодні «оголосили» САНІТАРНИЙ ДЕНЬ: весь світлий, прикриваючись артою, градами та мінометами, таскають 200 та 300.

    Тут я бачу дві прикмети: ссяк поточний штурмовий потенціал (очевидно будуть терміново перекидувать підкріплення), та друге: на зміну музикантам прийшли регулярні війська (музиканти не так рефлексували на своіх поранених і вбитих).

    БАХМУТ СТОІТЬ!

    (ответить)

  4. takernotagiver 19.02.2023 19:44 # takernotagiver
    Обезьяна видит, обезьяна повторяет)

    (ответить)

  5. pozitiv4ik 19.02.2023 19:43 # pozitiv4ik
    ахахаа
    артура собрал
    можете брать на заметку
    ахахха чисто глэчок кокольский

    (ответить)

  6. liverpo0ol 19.02.2023 19:43 # liverpo0ol
    резалт за счет 1 игрока
    игры у скама нету
    пока фартит
    пока диаз не сломан

    (ответить)

  7. thegodfather 19.02.2023 19:39 # thegodfather
    резалт на счет 1 грока
    игры у пенсов нету
    пока фартит
    пока азар не сломан

    (ответить)

  8. thegodfather 19.02.2023 19:38 # thegodfather
    резалт за счет 1 игрока
    игры у ггшек нету
    пока фартит
    пока сака не сломан

    (ответить)

  9. pozitiv4ik 19.02.2023 19:37 # pozitiv4ik
    резалт за счет 1 игрока
    игры у скама нету
    пока фартит
    пока рэшфорд не сломан

    (ответить)

  10. mufc1994 19.02.2023 19:22 # mufc1994
    У ггшек горит больше всех, видать очко сжалось, что их догонят))

    (ответить)

  11. gameboy 19.02.2023 19:22 # gameboy
    Помоему я знаю состав челси
    Кепа 100 миллионов
    Кулибали 80 миллионов
    Кукарелья 80 миллионов
    Тиагу Силва 10 миллионов
    Джеймс 60 миллионов
    Мудуаке 80 миллионов
    Маунт 80 миллионов
    Энцо 120 миллионов
    Мудрик 120 миллионов
    Хаверц 100 миллионов
    Лукаку 100 миллионов


    Состав немного до миллиарда не дотягивает, а так в след сезоне за прописку поборятся

    (ответить)

  12. pogrebderevo 19.02.2023 19:21 # pogrebderevo
    Хорошая игра, Санчо - Ван Биссака классно мяч друг другу пасовали.

    (ответить)

  13. geniusss 19.02.2023 19:18 # geniusss
    Рэшфорд пронёсся над полем, как Циркон над Атлантикой.

    (ответить)

  14. thegodfather 19.02.2023 19:13 # thegodfather
    так-то без шуток решфорд щас на уровне мбаппе шпилит.

    (ответить)

  15. gucman 19.02.2023 19:12 # gucman
    норм пригородную помойку судьи тащат за уши

    #ротсафасновавделе

    (ответить)

  16. brown-ale 19.02.2023 19:11 # brown-ale
    Трэшфорд набивает себе цену перед отъездом в Мадрид.

    (ответить)

  17. takernotagiver 19.02.2023 19:10 # takernotagiver
    Третий гол МЮ вообще судейское позорище

    (ответить)

  18. slash-lfc 19.02.2023 19:06 # slash-lfc
    Спермю возвращается! Синяя xуита Прое6алси уже вернулась на свое законное место ))

    (ответить)

  19. takernotagiver 19.02.2023 19:04 # takernotagiver
    Забитцер даже желтой не получил. Серьезно? Шипами в колено. На Лестер просто насрали

    (ответить)

  20. thegodfather 19.02.2023 19:02 # thegodfather
    фулхэм в 3 очках от зоны ЛЧ, хоть и на 1 игру больше
    брайтон в 6, но имеет 1 игру в запасе ))))

    апл - ты космос)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: