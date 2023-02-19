Артета объяснил, что просто дал передышку Мартинелли

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он просто дал передышку нападающему Габриэлю Мартинелли в матче против "Астон Виллы".

Мартинелли не забил ни одного гола в 2023 году, и в преддверии субботнего выезда на "Вилла Парк" слышались призывы к Артете убрать Габриэля из стартового состава.



Так Артета и поступил, выпустив Леандро Троссарда с первых минут и бросив Мартинелли в бой на концовку. Однако Микель подчеркивает, что это была просто передышка для 21-летнего бразильца.



"Я не отстранял его — он играл каждую минуту за нас. У нас в передней линии трое 21-летних игроков — это неслыханно".



"Лео (Троссард) играл очень хорошо, и нам требовалось это".



"Я был очень обеспокоен насчет заключительных 20-25 минут в этом матче из-за того, сколько сил мы потратили в среду. Нам нужно было добавить энергии, и я думаю, он (Мартинелли) это обеспечил", — цитирует Артету Evening Standard.