МЮ поставил ультиматум перед Де Хеа и присмотрел нового голкипера
"Манчестер Юнайтед" поставил ультиматум перед Давидом Де Хеа и даже присмотрел замену своему первому номеру.
Как известно, действующий контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" даже не спешит пользоваться своей опцией по его продлению на 12 месяцев.
Такое поведение клуба с "Олд Траффорд" связано с тем, что сейчас 32-летний испанец зарабатывает колоссальные для голкипера 375,000 фунтов в неделю.
"Юнайтед" готов заключить с Де Хеа новый контракт, но только если Давид согласится на понижение своей зарплаты до 250,000 фунтов, утверждает The Sun.
Пока Де Хеа размышляет, "красные дьяволы" присмотрели Илана Мелье из "Лидса" в качестве замены для Давида. Если "белые" вылетят из Премьер-Лиге, заполучить 22-летнего француза будет относительно легко.
19.02.2023 17:00
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Вопрос на деле в том, кому ДДХ будет в таком случае интересен - все топ-клубы упакованы вратарями хорошего класса. А его зп не потянет ни один клуб без топ финансов.
Ток если в чепчи или ТТХ в АПЛ, что я скорее исключаю.
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