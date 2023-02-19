МЮ поставил ультиматум перед Де Хеа и присмотрел нового голкипера

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" поставил ультиматум перед Давидом Де Хеа и даже присмотрел замену своему первому номеру.

Как известно, действующий контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" даже не спешит пользоваться своей опцией по его продлению на 12 месяцев.

Такое поведение клуба с "Олд Траффорд" связано с тем, что сейчас 32-летний испанец зарабатывает колоссальные для голкипера 375,000 фунтов в неделю.

"Юнайтед" готов заключить с Де Хеа новый контракт, но только если Давид согласится на понижение своей зарплаты до 250,000 фунтов, утверждает The Sun.

Пока Де Хеа размышляет, "красные дьяволы" присмотрели Илана Мелье из "Лидса" в качестве замены для Давида. Если "белые" вылетят из Премьер-Лиге, заполучить 22-летнего француза будет относительно легко.


Метки Де Хеа, контракты, Лидс, Манчестер Юнайтед, Мелье

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1175

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. imf-tau 19.02.2023 17:17 # imf-tau
    Вопрос на деле в том, кому ДДХ будет в таком случае интересен - все топ-клубы упакованы вратарями хорошего класса. А его зп не потянет ни один клуб без топ финансов.

    Ток если в чепчи или ТТХ в АПЛ, что я скорее исключаю.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: