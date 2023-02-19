МЮ поставил ультиматум перед Де Хеа и присмотрел нового голкипера

"Манчестер Юнайтед" поставил ультиматум перед Давидом Де Хеа и даже присмотрел замену своему первому номеру.

Как известно, действующий контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" даже не спешит пользоваться своей опцией по его продлению на 12 месяцев.



Такое поведение клуба с "Олд Траффорд" связано с тем, что сейчас 32-летний испанец зарабатывает колоссальные для голкипера 375,000 фунтов в неделю.



"Юнайтед" готов заключить с Де Хеа новый контракт, но только если Давид согласится на понижение своей зарплаты до 250,000 фунтов, утверждает The Sun.



Пока Де Хеа размышляет, "красные дьяволы" присмотрели Илана Мелье из "Лидса" в качестве замены для Давида. Если "белые" вылетят из Премьер-Лиге, заполучить 22-летнего француза будет относительно легко.