Вудворд заработает около 1.5 млн. фунтов с продажи МЮ

Бывший вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заработает семизначную сумму в случае продажи клуба.

Отработав на "Юнайтед" девять лет, в прошлом году Вудворд покинул клуб с "Олд Траффорд". Эд взял на себя ответственность за провал проекта Европейской Суперлиги.



Однако Вудворд остается миноритарным акционером "Юнайтед" — Эду принадлежит 0.05% ценных бумаг класса B, о чем сообщает Daily Mail.



Таким образом, если "Юнайтед" будет целиком продан семейством Глэйзеров за 4.5 млрд. фунтов, вознаграждение Вудворда составит 1.5 млн. фунтов.



Как раз в 4.5 млрд. фунтов оценивается предложение катарского шейха Джассима бин Хамад Аль Тани, тогда как сэр Джим Рэтклифф, по слухам, выразил готовность заплатить за "Юнайтед" 4 млрд. фунтов. Однако Глэйзеры в идеале хотели бы выручить 6-8 млрд. фунтов.