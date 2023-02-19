Тен Хаг доволен преображением Ван-Биссаки

Аарон Ван-Биссака Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг заявил, что доволен преображением правого защитника Аарона Ван-Биссаки.

Ван-Биссака практически не появлялся на поле в первой части сезона, зато Аарон выходил в стартовом составе "Юнайтед" на 13 из 16 последних матчей во всех соревнованиях.

Тен Хаг доволен, как Ван-Биссака преодолел трудности, и отдельно отмечает, что Ааарон прибавил в атакующих действиях.

"Да, конечно, я доволен им. Он улучшает свою игру, и я доволен его возвращением".

"Первая часть сезона сложилась непросто для него, но он сражался, чтобы вернуться, и это заслуживает похвалы. Когда у тебя возникают трудности, ты должен сражаться, чтобы преодолеть это. Так устроена жизнь и особенно — футбол на топ-уровне".

"Ты всегда должен быть готов. Иногда ты можешь быть отброшен назад, но ты должен справляться с этим и сражаться, чтобы вернуться. Это он и сделал".

"Сейчас он улучшает свою игру. Думаю, он всегда был надежен в оборонительной игре, но теперь он проявляет себя и в атаке", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.


Метки Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 656

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bad-crew 19.02.2023 16:10 # bad-crew
    отличный защ

    (ответить)

  2. mancunia-planet 19.02.2023 15:06 # mancunia-planet
    Надеюсь его летом не продадут, самим нужен топарь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: