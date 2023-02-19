Тен Хаг доволен преображением Ван-Биссаки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг заявил, что доволен преображением правого защитника Аарона Ван-Биссаки.

Ван-Биссака практически не появлялся на поле в первой части сезона, зато Аарон выходил в стартовом составе "Юнайтед" на 13 из 16 последних матчей во всех соревнованиях.



Тен Хаг доволен, как Ван-Биссака преодолел трудности, и отдельно отмечает, что Ааарон прибавил в атакующих действиях.



"Да, конечно, я доволен им. Он улучшает свою игру, и я доволен его возвращением".



"Первая часть сезона сложилась непросто для него, но он сражался, чтобы вернуться, и это заслуживает похвалы. Когда у тебя возникают трудности, ты должен сражаться, чтобы преодолеть это. Так устроена жизнь и особенно — футбол на топ-уровне".



"Ты всегда должен быть готов. Иногда ты можешь быть отброшен назад, но ты должен справляться с этим и сражаться, чтобы вернуться. Это он и сделал".



"Сейчас он улучшает свою игру. Думаю, он всегда был надежен в оборонительной игре, но теперь он проявляет себя и в атаке", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.