Альварес "горевал один день" после сорвавшегося перехода в "Челси"

Эдсон Альварес Полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес признался, что он "горевал один день" после сорвавшегося перехода в "Челси" прошлым летом.

Перед тем, как арендовать Дениса Закариа у "Ювентуса", "Челси" пытался заполучить Альвареса. "Синие" были готовы заплатить 43 миллиона фунтов за Эдсона, но "Аякс" не пожелал терять еще одного ключевого игрока.

По словам 25-летнего мексиканца, он быстро взял себя в руки и теперь надеется уйти на повышение после окончания этого сезона.

"Я горевал один день, а затем я показал, что являюсь сильной личностью".

"Конечно, чувство разочарования сохранялось некоторое время, но я верю, что у всего есть своя причина. Возможно, это не было правильное время".

"Мое время еще придет, 100 процентов. Это в руках Бога и моих собственных руках. И я упорно тружусь, чтобы быть готовым к новому вызову".

"Я пришел в "Аякс", чтобы учиться, получать удовольствие и достичь следующего уровня. Конечно, в данный момент я на 100 процентов сосредоточен на "Аяксе".

"Но если следующим летом предоставится что-нибудь красивое, что будет хорошо для "Аякса" и меня", тогда я хочу воспользоваться этой возможностью", — сообщил Альварес De Telegraaf.


Метки Альварес, Аякс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 14:00

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  1. gameboy 19.02.2023 14:27 # gameboy
    Отскочил от Чемпионшипа

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  2. thegodfather 19.02.2023 14:07 # thegodfather
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