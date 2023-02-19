Альварес "горевал один день" после сорвавшегося перехода в "Челси"
Полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес признался, что он "горевал один день" после сорвавшегося перехода в "Челси" прошлым летом.
Перед тем, как арендовать Дениса Закариа у "Ювентуса", "Челси" пытался заполучить Альвареса. "Синие" были готовы заплатить 43 миллиона фунтов за Эдсона, но "Аякс" не пожелал терять еще одного ключевого игрока.
По словам 25-летнего мексиканца, он быстро взял себя в руки и теперь надеется уйти на повышение после окончания этого сезона.
"Я горевал один день, а затем я показал, что являюсь сильной личностью".
"Конечно, чувство разочарования сохранялось некоторое время, но я верю, что у всего есть своя причина. Возможно, это не было правильное время".
"Мое время еще придет, 100 процентов. Это в руках Бога и моих собственных руках. И я упорно тружусь, чтобы быть готовым к новому вызову".
"Я пришел в "Аякс", чтобы учиться, получать удовольствие и достичь следующего уровня. Конечно, в данный момент я на 100 процентов сосредоточен на "Аяксе".
"Но если следующим летом предоставится что-нибудь красивое, что будет хорошо для "Аякса" и меня", тогда я хочу воспользоваться этой возможностью", — сообщил Альварес De Telegraaf.
19.02.2023 14:00
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