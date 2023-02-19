"Манчестер Сити" предложит новый контракт Аке

"Манчестер Сити" собирается предложить новый улучшенный контракт своему защитнику Натану Аке после окончания этого сезона.

Прошлым летом Аке был в шаге от того, чтобы вернуться из "Сити" в "Челси", но двум клубам так и не удалось договориться.



Оставшись на "Этихад", Натан не стал унывать по поводу сорвавшегося трансфера, а взял себя в руки и сейчас проводит свой, возможно, лучший сезон в карьере.



В этом сезоне 28-летний голландец является ключевым игроком команды Хосепа Гвардиолы, приняв участие в 26 матчах с учетом всех соревнований.



Как утверждает Daily Star, теперь "Сити" собирается наградить Аке, который прежде был лишь игроком ротации. Грядущим летом Натану будет предложен новый контракт с зарплатой, увеличенной с 80,000 до 120,000 фунтов в неделю.



Добавим, от действующего контракта экс-защитника "Борнмута" остается еще два полных года.