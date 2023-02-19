"Манчестер Сити" предложит новый контракт Аке

Натан Аке "Манчестер Сити" собирается предложить новый улучшенный контракт своему защитнику Натану Аке после окончания этого сезона.

Прошлым летом Аке был в шаге от того, чтобы вернуться из "Сити" в "Челси", но двум клубам так и не удалось договориться.

Оставшись на "Этихад", Натан не стал унывать по поводу сорвавшегося трансфера, а взял себя в руки и сейчас проводит свой, возможно, лучший сезон в карьере.

В этом сезоне 28-летний голландец является ключевым игроком команды Хосепа Гвардиолы, приняв участие в 26 матчах с учетом всех соревнований.

Как утверждает Daily Star, теперь "Сити" собирается наградить Аке, который прежде был лишь игроком ротации. Грядущим летом Натану будет предложен новый контракт с зарплатой, увеличенной с 80,000 до 120,000 фунтов в неделю.

Добавим, от действующего контракта экс-защитника "Борнмута" остается еще два полных года.


Метки Аке, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 13:00

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