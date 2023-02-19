МЮ оценивает Рэшфорда в 120 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 120 миллионов фунтов за своего нападающего Маркуса Рэшфорда на грядущее лето.

В данный момент у 25-летнего Рэшфорда остается только один полный год по действующему контракту, своей опцией по продлению которого на 12 месяцев "Юнайтед" уже воспользовался.



Переговоры о новой сделке ведутся уже несколько месяцев, но пока Маркус не спешит принимать выдвинутое ему предложение с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Если к лету Рэшфорд так и не заключит новый контракт с "Юнайтед", то неминуемо станет целью для ведущих клубов Европы вроде ПСЖ и "Реала", однако Daily Star утверждает, что "красные дьяволы" будут готовы отпустить Маркуса только за 120 млн. фунтов.



Столь высокая цена обусловлена той великолепной формой, в которой Рэшфорд находится в этом сезоне и особенно — после паузы на Чемпионат Мира в Катаре. Маркус отличился 22 раза в 35 матчах с учетом всех соревнований.