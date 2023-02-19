МЮ оценивает Рэшфорда в 120 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" установил цену в 120 миллионов фунтов за своего нападающего Маркуса Рэшфорда на грядущее лето.
В данный момент у 25-летнего Рэшфорда остается только один полный год по действующему контракту, своей опцией по продлению которого на 12 месяцев "Юнайтед" уже воспользовался.
Переговоры о новой сделке ведутся уже несколько месяцев, но пока Маркус не спешит принимать выдвинутое ему предложение с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.
Если к лету Рэшфорд так и не заключит новый контракт с "Юнайтед", то неминуемо станет целью для ведущих клубов Европы вроде ПСЖ и "Реала", однако Daily Star утверждает, что "красные дьяволы" будут готовы отпустить Маркуса только за 120 млн. фунтов.
Столь высокая цена обусловлена той великолепной формой, в которой Рэшфорд находится в этом сезоне и особенно — после паузы на Чемпионат Мира в Катаре. Маркус отличился 22 раза в 35 матчах с учетом всех соревнований.
19.02.2023 12:00
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Последние комментарии:
Некуда особо, смысла нет ему самому, контракт с МЮ будет жирный несомненно
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Третий после Мбаппе и Холланда в мире сейчас
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Уйдёт свободным
Пару раз забил соло, в остальном же корявку свою подставлял в большинстве случаев. Не спорю что в форме, но у него 1 сезон норм и 4 сезона спад, так что кот в мешке а не топ страйкер.
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Выбивает контракт пожирнее очевидно же. Англичане неохотно покидают остров и понятно, что нигде он не будет так финансово успешен как в МЮ.
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Для Щельси копейки)
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120 млн за игрока с одним годом по контракту? Губа не дура.
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