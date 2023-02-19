Роджерс не будет умолять Мэддисона остаться в "Лестере"

Главный тренер "Лестер" Брендан Роджерс заявил, что не будет умолять полузащитника Джеймса Мэддисона остаться в клубе.

Мэддисон является, пожалуй, лучшим игроком "Лестера" в этом сезоне, забив девять голов и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



От контракта 26-летнего англичанина остается всего один полный год, однако риск лишиться столь важного футболиста не пугает Роджерса — Брендан понимает, что такова судьба его клуба.



"Мы достаточно давно разговариваем с представителями Джеймса, так что в этом плане (влияния переговоров на игру Мэддисона) изменений нет".



"Независимо от ситуации, мне нужно убедиться, что Джеймс показывает игру своего высшего уровня. К счастью, он уже опытный игрок, и он полностью сосредоточен на том, чтобы помогать нам и оставаться в форме".



"Он игрок топ-уровня в этой лиге, и он доказал это за то время, что здесь находится, постепенно повышая свой уровень. Вы сами можете видеть его прогресс".



"Думаю, такого рода клубом мы сейчас являемся — мы развиваем игроков, улучшаем игроков, создаем им условия для работы. Но я не буду умолять игрока остаться", — цитирует Роджерса BBC.