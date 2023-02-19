Клопп: "На Кариуса можно абсолютно положиться"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что "Ньюкасл" может положиться на голкипера Лориса Кариуса в финале Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Схлопотав удаление в проигранном "Ньюкаслом" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу (0:2), теперь первый номер "сорок" Ник Поуп будет дисквалифицирован на финал Кубка Лиги против "Юнайтед" в следующий уикенд.

Поскольку Мартин Дубравка заигран в турнире за "красных дьяволов", ворота "Ньюкасла" на "Уэмбли", вероятно, придется защищать Кариус, который до сих пор даже не дебютировал за команду Эдди Хау.

Свой последний официальный матч Кариус сыграл еще в феврале 2021, а свою карьеру в "Ливерпуле" Лорис завершил поражением от "Реала" в финале Лиги Чемпионов 2018, однако Клопп все равно дает своему соотечественнику положительную характеристику.

"На него можно абсолютно положиться. Нет сомнений в том, что он отличный голкипер, и именно поэтому "Ньюкасл" его подписал. Но, конечно, Нику Поупу очень не повезло в тот момент", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Кариус, Клопп, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 19.02.2023 10:39 # apl-nash
    Клопп: "На Кариуса можно положить"

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  2. bmw-e34 19.02.2023 10:35 # bmw-e34
    Норм Кариус поднял рейтинг никому неинтересной игры)

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  3. electric 19.02.2023 10:22 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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