Клопп: "На Кариуса можно абсолютно положиться"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что "Ньюкасл" может положиться на голкипера Лориса Кариуса в финале Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Схлопотав удаление в проигранном "Ньюкаслом" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу (0:2), теперь первый номер "сорок" Ник Поуп будет дисквалифицирован на финал Кубка Лиги против "Юнайтед" в следующий уикенд.



Поскольку Мартин Дубравка заигран в турнире за "красных дьяволов", ворота "Ньюкасла" на "Уэмбли", вероятно, придется защищать Кариус, который до сих пор даже не дебютировал за команду Эдди Хау.



Свой последний официальный матч Кариус сыграл еще в феврале 2021, а свою карьеру в "Ливерпуле" Лорис завершил поражением от "Реала" в финале Лиги Чемпионов 2018, однако Клопп все равно дает своему соотечественнику положительную характеристику.



"На него можно абсолютно положиться. Нет сомнений в том, что он отличный голкипер, и именно поэтому "Ньюкасл" его подписал. Но, конечно, Нику Поупу очень не повезло в тот момент", — цитирует Клоппа Daily Mail.