Поттер: "Проблема не во мне"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не он является проблемой своей команды.

В субботу "Челси" потерпел домашнее поражение 0:1 от находящегося на самом дне таблицы Премьер-Лиги "Саутгемптона", так и не сумев ответить на гол Джеймса Уорд-Проуза со штрафного.



Это результат только усилил недовольство фанатов Поттером, однако Грэм спешит напомнить, что в его команде появилось много новичков, которые все еще адаптируются к английскому футболу.



"После домашнего поражения 1:0 можно понять любую критику. Это тяжелый период для нас, и перед нами возникло много вызовов по интеграции молодых игроков в Премьер-Лигу".



"Когда ты не добиваешься результатов, это может быть тяжело. Так уж это устроено. Некоторые люди думают, что проблема во мне. Не думаю, что они правы, но это не значит, что они не могут выражать свои точки зрения".



"В первом тайме мы сделали шаг назад в плане качества игры. Во втором тайме мы хорошо отреагировали, но этого было недостаточно", — цитирует Поттера Sky Sports.