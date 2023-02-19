Клопп назвал "самую негативную вещь" в победе над "Ньюкаслом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "самую негативную вещь" в победе 0:2 над "Ньюкаслом".

Накануне "Ливерпуль" одержал свою вторую победу подряд в Премьер-Лиге, нанеся "ирискам" их первое с августа поражение в рамках чемпионата.



Однако эту победу омрачила вынужденная замена открывшего счет нападающего Дарвина Нуньеса, который неудачно упал на плечо после борьбы в воздухе.



"Самая негативная вещь — это то, что Дарвину пришлось уйти с поля. Мы должны посмотреть, насколько это серьезно — надеюсь, не слишком".



"Ему пришлось уйти с поля, и нам нужно его обследовать. В данный момент я не знаю. В данный момент ему больно. Надеюсь, это просто боль и ничего кроме", — цитирует Клоппа Daily Mirror.