24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 19 февраля, двумя поединками завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



После паузы на ЧМ-2022 "Манчестер Юнайтед" набрал 20 очков — больше всех в Премьер-Лиге. "Лестер" выиграл оба последних матчах, хотя в каждом из них пропускал первым. "Красные дьяволы" проиграли только четыре из 33 встреч с "лисами" в Премьер-Лиге (20 побед, 9 ничьих).



Полузащитник "Юнайтед" Каземиро по-прежнему дисквалифицирован, но Лисандро Мартинес и Марсель Забитцер снова доступны. Скотт Мактоминей близок к возвращению в строй, но еще ему нужно немного времени.



Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс надеется залечить свою икроножную мышцу вовремя. Должен поправиться к воскресенью и Бубакари Сумаре.



ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" имеет ровно такие же показатели, как на данной стадии прошлого сезона Премьер-Лиги (12 побед, 3 ничьи, 8 поражений). После серии из пяти поражений подряд "Вест Хэм" проиграл лишь один из пяти последних матчей чемпионата (1 победа, 3 ничьи). "Шпоры" уступили только дважды в 10 последних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге (5 побед, 3 ничьи).



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Уго Льориса, Ива Биссума, Родриго Бентанкура и Райана Сессеньона. Кристиан Ромеро и Пьер-Эмиль Хейбьерг возвращаются после дисквалификаций.



"Вест Хэму" будет не хватать полузащитника Лукаса Пакеты. Найеф Агерд под вопросом из-за проблем с пахом.