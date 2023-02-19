Гвардиола заявил, что продолжит удивлять своей тактикой

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не прекратить удивлять публику неожиданными тактическими решениями.

После победы 1:3 над "Арсеналом" посреди недели Гвардиола честно признался, что его тактика на первый тайм, включая использование Бернарду Силвы в качестве левого защитника, была "ужасной".



После потери двух очков против "Ноттингем Форест" в субботу (1:1) Гвардиоле припомнили те слова и спросили, не перемудрил ли Хосеп с тактикой на сей раз. Ответ каталонца оказался очень эмоциональным.



"Тогда я в целом говорил об игре, которая у нас не получалась, а не потому, что Бернарду играл левого защитника. Если это работает, значит я смельчак, а если нет, значит я намудрил".



"Люди говорят: "О чем Пеп думает, меняя тактику? Почему бы постоянно не играть с Кевином Де Брюйне? Почему бы не использовать других?" Потому что Кевин Де Брюйне не может играть во всех матчах. Он должен быть свеж в свой голове. Иногда ему нужно дать понять, что он может играть лучше".



"Я не могу ложиться спать или просыпаться утром, визуализируя соперника и думая: "Будет нормально сыграть со стартовым составом, про который 89% людей в мире говорят, что это лучший состав".



"За 14 лет, начиная со второй команды "Барселоны", я никогда не принимал решение, чтобы покрасоваться. Я поступаю так, потому что у меня есть внутреннее чутье".



"Несколько раз в своей карьере я сдерживался. Это случалось редко, но я делал это в важных матчах, потому что при плохом исходе люди убьют меня за то, что я не сыграл с главными звездами".



"Дело в ответсвенности. Я чувствую и вижу многие вещи, я разговариваю с персоналом, вижу тренировки, вижу личные проблемы игроков, их проблемы дома. Возможно, они успокоены победой или расстроены, что не играют. Это всегда влияние на мои решения по составу", — цитирует Гвардиолу The Guardian.