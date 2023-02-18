Аспиликуэта госпитализирован с сотрясением

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил подробности травмы защитника Сесара Аспиликуэты.

Субботнее поражение 0:1 от "Саутгемптона" было дополнительно омрачено для "Челси" потерей Аспиликуэты, который в концовке своим лицом принял удар ногой Секу Мара.



Сесару, на короткое потерявшему сознание, даже потребовалась кислородная маска, и после 10 минут оказания медицинской помощи 33-летний испанец на носилках покинул поле "Стэмфорд Бридж".



Со стадиона Аспиликуэта сразу направился в госпиталь, но уже пришел в себя.



"Он в госпитале. Он в сознании и разговаривает со своей женой. Конечно, поначалу мы были очень обеспокоены. Думаю, он потерял создание. Это было тревожно. Ужасный инцидент", — цитирует Поттера Daily Express.