Аспиликуэта госпитализирован с сотрясением

Сесар Аспиликуэта Главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил подробности травмы защитника Сесара Аспиликуэты.

Субботнее поражение 0:1 от "Саутгемптона" было дополнительно омрачено для "Челси" потерей Аспиликуэты, который в концовке своим лицом принял удар ногой Секу Мара.

Сесару, на короткое потерявшему сознание, даже потребовалась кислородная маска, и после 10 минут оказания медицинской помощи 33-летний испанец на носилках покинул поле "Стэмфорд Бридж".

Со стадиона Аспиликуэта сразу направился в госпиталь, но уже пришел в себя.

"Он в госпитале. Он в сознании и разговаривает со своей женой. Конечно, поначалу мы были очень обеспокоены. Думаю, он потерял создание. Это было тревожно. Ужасный инцидент", — цитирует Поттера Daily Express.


Метки Аспиликуэта, Премьер-Лига, Саутгемптон, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 23:00

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  1. mancunia-planet 18.02.2023 23:40 # mancunia-planet
    Испугал меня он, хорошо, что живой.

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  2. armaha 18.02.2023 23:05 # armaha
    Принес голевой штрафной... и еще вдобавок сотрясение.

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