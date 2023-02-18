Аспиликуэта госпитализирован с сотрясением
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил подробности травмы защитника Сесара Аспиликуэты.
Субботнее поражение 0:1 от "Саутгемптона" было дополнительно омрачено для "Челси" потерей Аспиликуэты, который в концовке своим лицом принял удар ногой Секу Мара.
Сесару, на короткое потерявшему сознание, даже потребовалась кислородная маска, и после 10 минут оказания медицинской помощи 33-летний испанец на носилках покинул поле "Стэмфорд Бридж".
Со стадиона Аспиликуэта сразу направился в госпиталь, но уже пришел в себя.
"Он в госпитале. Он в сознании и разговаривает со своей женой. Конечно, поначалу мы были очень обеспокоены. Думаю, он потерял создание. Это было тревожно. Ужасный инцидент", — цитирует Поттера Daily Express.
18.02.2023 23:00
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Испугал меня он, хорошо, что живой.
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Принес голевой штрафной... и еще вдобавок сотрясение.
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