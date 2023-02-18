"Ливерпуль" нанес "Ньюкаслу" первое с августа поражение
"Ливерпуль" прервал 17-матчевую беспроигрышную серию "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, одержав победу 0:2 на поле соперника.
Из-за травмы "сороки" недосчитались Джо Уиллока, чье место в стартовом составе занял Эллиотт Андерсон.
В старт "красных" вернулся выздоровевший Виргил Ван Дейк, заменив Жоэля Матипа.
Матч на "Сент-Джеймс Парк" начался с быстрого гола в исполнении гостей. На 10-й минуте Трент Александер-Арнольд почти от центральной линии поля сделал заброс вперед на подступы к штрафной, где Дарвин Нуньес ногой принял мяч, тут же грудью опустил его вниз и расстрелял растерявшегося Ника Поупа — 0:1.
Не успев прийти в себя, "Ньюкасл" пропустил еще раз. Мохамед Салах выполнил заброс в центр штрафной, где Коди Гакпо принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 0:2.
На 22-й минуте положение "сорок" только усугубилось. Поуп получил прямую красную карточку за то, что сыграл руками за пределами своей штрафной, останавливая прорыв Салаха.
Оставшись вдесятером, хозяева не только не развалились, но и в остатке тайма были ближе к голу. На 31-й минуте Аллан Сен-Максимен взял игру на себя в штрафной и пробил, но Алиссону удалось перевести мяч в перекладину. Также перекладина спасла "Ливерпуль" спустя 10 минут, когда удар головой наносил Дэн Берн.
Продолжать созидать в меньшинстве "Ньюкаслу" было чрезвычайно тяжело. Во втором тайме "сороки" не опускали руки, но реальных моментов у них почти не было — скорее, "Ливерпуль" мог забить еще.
Отличную возможность укрепить преимущество своей команды на 57-й минуте имел Нуньес, но его удар был отражен Мартином Дубравкой, вставшим на ворота после удаления Поупа.
На 82-й минуте Алиссон еще раз выручил "красных", заблокировав удар Каллума Уилсона с левого края штрафной после передачи от Энтони Гордона. Счет уже не изменился.
"Ньюкасл" очень достойно держался вдесятером и вполне мог забить. Если бы "сорокам" удалось отыграть один гол, "Ливерпулю" пришлось бы несладко, но все обошлось для "красных".
"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
18.02.2023 22:25
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Чернявых Тарасиков милфуду в честь победы:
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Чисто невезуха и геройство Алиссона. Так бы и вдесятером дернули ливерпуков.
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это вам не чорли какое-то обоссаное
(ответить)
Ливерпуль оклемался. Жота снова в строю. Теперь они снова грозная сила. Реал, берегись)
(ответить)
Еще парочка матчей и будем в ЗОНЕ ЛЧ.
Ну что за топарики - без трансферов и кучей травм в ультра кризисе - мы достойно проходим этот путь!
(ответить)
так то ньюкасл наши сучки, при всех их деньгах
ахахахахаха
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
Сила, власть и величие!
Будем в итоге в 4-ке!
(ответить)
Ливер оживает чтоли?
(ответить)
освободят 4 место своим ебырям , рано им еще в ЛЧ играть, пусть в ЛЕ обкатают сезон
(ответить)
"Ливерпуль" нанес "Ньюкаслу" первое с августа поражение
Источник: http://fapl.ru/posts/98684/
обоссаны, хахлы нелепые
(ответить)
Это Нукасал плоха сыграл, а не Ливирпул выграв (с) Какой-то хохол
(ответить)
мне кажется пока тухель был готовил команду и убрали тухеля поставили поттера первые матчи были как будь то идеи тухеля были победы а потом идеи поттера и вот пиздец....... нет поттера нужно уволят
(ответить)
Какие духи можно безопасно выпить? Денег на спирт нет.
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как с котятами
а после красной вообще играли в эконом режиме
нюкаслу рановато еще в еврокубки
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ооооо топппьь
(ответить)
Полсезона пинали куи и один х топ-4 близко.
Ну что за топарики
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чорли чемпион
(ответить)
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