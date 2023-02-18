"Ливерпуль" нанес "Ньюкаслу" первое с августа поражение

"Ливерпуль" прервал 17-матчевую беспроигрышную серию "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, одержав победу 0:2 на поле соперника.

Из-за травмы "сороки" недосчитались Джо Уиллока, чье место в стартовом составе занял Эллиотт Андерсон.



В старт "красных" вернулся выздоровевший Виргил Ван Дейк, заменив Жоэля Матипа.



Матч на "Сент-Джеймс Парк" начался с быстрого гола в исполнении гостей. На 10-й минуте Трент Александер-Арнольд почти от центральной линии поля сделал заброс вперед на подступы к штрафной, где Дарвин Нуньес ногой принял мяч, тут же грудью опустил его вниз и расстрелял растерявшегося Ника Поупа — 0:1.



Не успев прийти в себя, "Ньюкасл" пропустил еще раз. Мохамед Салах выполнил заброс в центр штрафной, где Коди Гакпо принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 0:2.



На 22-й минуте положение "сорок" только усугубилось. Поуп получил прямую красную карточку за то, что сыграл руками за пределами своей штрафной, останавливая прорыв Салаха.



Оставшись вдесятером, хозяева не только не развалились, но и в остатке тайма были ближе к голу. На 31-й минуте Аллан Сен-Максимен взял игру на себя в штрафной и пробил, но Алиссону удалось перевести мяч в перекладину. Также перекладина спасла "Ливерпуль" спустя 10 минут, когда удар головой наносил Дэн Берн.



Продолжать созидать в меньшинстве "Ньюкаслу" было чрезвычайно тяжело. Во втором тайме "сороки" не опускали руки, но реальных моментов у них почти не было — скорее, "Ливерпуль" мог забить еще.



Отличную возможность укрепить преимущество своей команды на 57-й минуте имел Нуньес, но его удар был отражен Мартином Дубравкой, вставшим на ворота после удаления Поупа.



На 82-й минуте Алиссон еще раз выручил "красных", заблокировав удар Каллума Уилсона с левого края штрафной после передачи от Энтони Гордона. Счет уже не изменился.



"Ньюкасл" очень достойно держался вдесятером и вполне мог забить. Если бы "сорокам" удалось отыграть один гол, "Ливерпулю" пришлось бы несладко, но все обошлось для "красных".



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче