"Ливерпуль" нанес "Ньюкаслу" первое с августа поражение

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" прервал 17-матчевую беспроигрышную серию "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, одержав победу 0:2 на поле соперника.

Из-за травмы "сороки" недосчитались Джо Уиллока, чье место в стартовом составе занял Эллиотт Андерсон.

В старт "красных" вернулся выздоровевший Виргил Ван Дейк, заменив Жоэля Матипа.

Матч на "Сент-Джеймс Парк" начался с быстрого гола в исполнении гостей. На 10-й минуте Трент Александер-Арнольд почти от центральной линии поля сделал заброс вперед на подступы к штрафной, где Дарвин Нуньес ногой принял мяч, тут же грудью опустил его вниз и расстрелял растерявшегося Ника Поупа — 0:1.

Не успев прийти в себя, "Ньюкасл" пропустил еще раз. Мохамед Салах выполнил заброс в центр штрафной, где Коди Гакпо принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 0:2.

На 22-й минуте положение "сорок" только усугубилось. Поуп получил прямую красную карточку за то, что сыграл руками за пределами своей штрафной, останавливая прорыв Салаха.

Оставшись вдесятером, хозяева не только не развалились, но и в остатке тайма были ближе к голу. На 31-й минуте Аллан Сен-Максимен взял игру на себя в штрафной и пробил, но Алиссону удалось перевести мяч в перекладину. Также перекладина спасла "Ливерпуль" спустя 10 минут, когда удар головой наносил Дэн Берн.

Продолжать созидать в меньшинстве "Ньюкаслу" было чрезвычайно тяжело. Во втором тайме "сороки" не опускали руки, но реальных моментов у них почти не было — скорее, "Ливерпуль" мог забить еще.

Отличную возможность укрепить преимущество своей команды на 57-й минуте имел Нуньес, но его удар был отражен Мартином Дубравкой, вставшим на ворота после удаления Поупа.

На 82-й минуте Алиссон еще раз выручил "красных", заблокировав удар Каллума Уилсона с левого края штрафной после передачи от Энтони Гордона. Счет уже не изменился.

"Ньюкасл" очень достойно держался вдесятером и вполне мог забить. Если бы "сорокам" удалось отыграть один гол, "Ливерпулю" пришлось бы несладко, но все обошлось для "красных".

"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 22:25

Количество просмотров Просмотров: 297

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 18.02.2023 22:33 # kukuruzko
    Чернявых Тарасиков милфуду в честь победы:
    https://bitva.wiki/ru/person/3630
    https://bitva.wiki/ru/person/701
    https://bitva.wiki/ru/person/5877

    (ответить)

  2. brown-ale 18.02.2023 22:33 # brown-ale
    Чисто невезуха и геройство Алиссона. Так бы и вдесятером дернули ливерпуков.

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  3. superperez101 18.02.2023 22:32 # superperez101
    это вам не чорли какое-то обоссаное

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  4. takernotagiver 18.02.2023 22:31 # takernotagiver
    Ливерпуль оклемался. Жота снова в строю. Теперь они снова грозная сила. Реал, берегись)

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  5. skychnie-oboi 18.02.2023 22:31 # skychnie-oboi
    Еще парочка матчей и будем в ЗОНЕ ЛЧ.

    Ну что за топарики - без трансферов и кучей травм в ультра кризисе - мы достойно проходим этот путь!

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  6. superperez101 18.02.2023 22:31 # superperez101
    так то ньюкасл наши сучки, при всех их деньгах
    ахахахахаха

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  7. fiezzo 18.02.2023 22:31 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль
    Сила, власть и величие!

    Будем в итоге в 4-ке!

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  8. ivan-tns 18.02.2023 22:31 # ivan-tns
    Ливер оживает чтоли?

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  9. yxaxaxaxaxa 18.02.2023 22:30 # yxaxaxaxaxa
    освободят 4 место своим ебырям , рано им еще в ЛЧ играть, пусть в ЛЕ обкатают сезон

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  10. hammersmith 18.02.2023 22:30 # hammersmith
    "Ливерпуль" нанес "Ньюкаслу" первое с августа поражение


    Источник: http://fapl.ru/posts/98684/

    обоссаны, хахлы нелепые

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  11. bushwacka 18.02.2023 22:30 # bushwacka
    Это Нукасал плоха сыграл, а не Ливирпул выграв (с) Какой-то хохол

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  12. thegodfather 18.02.2023 22:30 # thegodfather
    мне кажется пока тухель был готовил команду и убрали тухеля поставили поттера первые матчи были как будь то идеи тухеля были победы а потом идеи поттера и вот пиздец....... нет поттера нужно уволят

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  13. geniusss 18.02.2023 22:29 # geniusss
    Какие духи можно безопасно выпить? Денег на спирт нет.

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  14. superperez101 18.02.2023 22:29 # superperez101
    как с котятами
    а после красной вообще играли в эконом режиме
    нюкаслу рановато еще в еврокубки

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  15. deman82 18.02.2023 22:29 # deman82
    ооооо топппьь

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  16. largo-winch 18.02.2023 22:29 # largo-winch
    Полсезона пинали куи и один х топ-4 близко.
    Ну что за топарики

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  17. liverpo0ol 18.02.2023 22:28 # liverpo0ol
    чорли чемпион

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