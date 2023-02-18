Кариус, вероятно, дебютирует за "Ньюкасл" в финале Кубка Лиги
Голкипер Лорис Кариус может дебютировать за "Ньюкасл" в финале Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" 26 февраля.
Субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" закончился для первого номера "Ньюкасла" Ника Поупа на 22-й минуте.
Поуп, лучший голкипер этого сезона Премьер-Лиги по количеству "сухих" матчей, сыграл руками за пределами своей штрафной площади и получил прямую красную карточку.
Поскольку этот фол не был грубым, Ник будет дисквалифицирован только на один матч, но этим матчем станет финал против "Юнайтед" на "Уэмбли" в следующий уикенд.
Ситуация "Ньюкасла" усугубляется тем, что Мартин Дубравка, дублер Поупа, провел два матча в Кубке Лиги за "красных дьяволов" в течение своей аренды в первой половине сезона, а значит заигран для участия в финале.
Таким образом, это открывает дверь в стартовый состав "сорок" для Кариуса, который в сентябре присоединился к команде Эдди Хау как свободный агент, а в январе продлил свой контракт до конца сезона.
Добавим, пока 29-летний немец, известный по своей игре за "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, не провел ни минуты за "Ньюкасл".
18.02.2023 22:00
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Можно ли это считать неким преимуществом МЮ, покажет игра. Но оборона у них четкая.
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Он что только в финалах будет играть?
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