Эмери раскритиковал Мартинеса, который пошел на угловой у чужих ворот

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери раскритиковал своего голкипера Эмилиано Мартинеса, который в самой концовке матча против "Арсенала" (2:4) пошел на угловой у чужих ворот.

При счете 2:3 в пользу "Арсенала" Мартинес пошел в чужую штрафную для розыгрыша углового, однако Эмилиано не удалось добраться до мяча, а "канониры" организовали контратаку, и Габриэль Мартинелли поразил пустые ворота.



После матча Эмери сообщил, что Мартинес ослушался игрового плана. Унаи надеется, что это больше не повторится.



"Конечно, у нас есть план на игру, но решения на поле принимают игроки. И в последнем эпизоде матча он решил пойти на угловой у чужих ворот, но мне это не понравилось".



"Я ничего не сказал ему. За свою карьеру я никогда не просил своих голкиперов ходить на угловые, потому что статистика говорит, что чаще это оборачивается против тебя, нежели ты забиваешь".



"Сказал ли я ему больше не делать такого? Он сам сможет извлечь урок на будущие матчи", — цитирует Эмери talkSPORT.