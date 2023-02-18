Эмери раскритиковал Мартинеса, который пошел на угловой у чужих ворот

Эмилиано Мартинес Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери раскритиковал своего голкипера Эмилиано Мартинеса, который в самой концовке матча против "Арсенала" (2:4) пошел на угловой у чужих ворот.

При счете 2:3 в пользу "Арсенала" Мартинес пошел в чужую штрафную для розыгрыша углового, однако Эмилиано не удалось добраться до мяча, а "канониры" организовали контратаку, и Габриэль Мартинелли поразил пустые ворота.

После матча Эмери сообщил, что Мартинес ослушался игрового плана. Унаи надеется, что это больше не повторится.

"Конечно, у нас есть план на игру, но решения на поле принимают игроки. И в последнем эпизоде матча он решил пойти на угловой у чужих ворот, но мне это не понравилось".

"Я ничего не сказал ему. За свою карьеру я никогда не просил своих голкиперов ходить на угловые, потому что статистика говорит, что чаще это оборачивается против тебя, нежели ты забиваешь".

"Сказал ли я ему больше не делать такого? Он сам сможет извлечь урок на будущие матчи", — цитирует Эмери talkSPORT.


Метки Астон Вилла, Астон Вилла, Мартинес, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 18.02.2023 21:55 # ganinilyha
    Действительно, какая разница проиграть без шансов в 1 или 10 мячей или же попробовать зацепить ничейку?

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  2. sayk2 18.02.2023 21:12 # sayk2
    Вилла где разницу забитых и пропущенных собирается считать? А мартинесу нужно было, можно понять

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  3. wengerrrro 18.02.2023 21:10 # wengerrrro
    Эмери чет гонит, либо +1 очко, либо -1 в разнице голов в таблице, по-моему риски учтены

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