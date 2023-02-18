"Челси" дома проиграл последней команде Премьер-Лиги

"Челси" потерпел домашнее поражение против занимающего последнее в Премьер-Лиге место "Саутгемптона" — 0:1.

По сравнению с выездом в Дортмунд посреди недели наставник "синих" Грэм Поттер ввел в стартовый состав сразу шесть свежих игроков: Бенуа Бадиашиле, Сесара Аспиликуэту, Матео Ковачича, Мейсона Маунта, Нони Мадуэке и Давида Датро Фофана.



В старт "святых" вернулись Армель Белла-Кочап, Стюарт Армстронг и Мохамед Эльюнусси.



Первое слово в матче сказал "Саутгемптон", однако удар Камалдина Сулеманы был заблокирован Кепой Аррисабалагой, а после добивания Армстронга мяч в пустые ворота не пустил Калиду Кулибали.



Постепенно "Челси" стал добавлять, но атаковал все равно невыразительно. "Святые" играли практически на равных, а впереди выглядели даже опаснее.



Уже в компенсированное время первого тайма Джеймс Уорд-Проуз продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных, направив мяч в притирку со штангой — 0:1.



Во втором тайме давление "синих" стало более акцентированным, однако соперник держался. Голкиперу гостей Гэвину Базуну почти не приходилось вступать в игру.



На 68-й минуте хозяевам, наконец, удалось разыграть вразумительную комбинацию, но удар вышедшего на замену Рахима Стерлинга был заблокирован Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.



Спустя три минуты Стерлинг имел еще более убойный момент, но мяч после удара головой Рахима был остановлен на линии ворот защитником.



В концовке "Саутгемптону" удалось слегка перевести дух, потому что Аспиликуэте долго оказывали медицинскую помощь. В итоге Сесар покинул поле "Стэмфорд Бридж" на носилках.



Некоторое подобие финального штурма в исполнении "Челси" не нашло отражения в опасных моментах. Базуну совершил пару сейвов, но без особого напряжения.



В итоге "Челси" потерпел поражение, и назвать его несправедливым нельзя — "синие" почти не создали реальных моментов, атакуя примитивно и бестолково.



"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче