"Челси" дома проиграл последней команде Премьер-Лиги
"Челси" потерпел домашнее поражение против занимающего последнее в Премьер-Лиге место "Саутгемптона" — 0:1.
По сравнению с выездом в Дортмунд посреди недели наставник "синих" Грэм Поттер ввел в стартовый состав сразу шесть свежих игроков: Бенуа Бадиашиле, Сесара Аспиликуэту, Матео Ковачича, Мейсона Маунта, Нони Мадуэке и Давида Датро Фофана.
В старт "святых" вернулись Армель Белла-Кочап, Стюарт Армстронг и Мохамед Эльюнусси.
Первое слово в матче сказал "Саутгемптон", однако удар Камалдина Сулеманы был заблокирован Кепой Аррисабалагой, а после добивания Армстронга мяч в пустые ворота не пустил Калиду Кулибали.
Постепенно "Челси" стал добавлять, но атаковал все равно невыразительно. "Святые" играли практически на равных, а впереди выглядели даже опаснее.
Уже в компенсированное время первого тайма Джеймс Уорд-Проуз продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных, направив мяч в притирку со штангой — 0:1.
Во втором тайме давление "синих" стало более акцентированным, однако соперник держался. Голкиперу гостей Гэвину Базуну почти не приходилось вступать в игру.
На 68-й минуте хозяевам, наконец, удалось разыграть вразумительную комбинацию, но удар вышедшего на замену Рахима Стерлинга был заблокирован Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.
Спустя три минуты Стерлинг имел еще более убойный момент, но мяч после удара головой Рахима был остановлен на линии ворот защитником.
В концовке "Саутгемптону" удалось слегка перевести дух, потому что Аспиликуэте долго оказывали медицинскую помощь. В итоге Сесар покинул поле "Стэмфорд Бридж" на носилках.
Некоторое подобие финального штурма в исполнении "Челси" не нашло отражения в опасных моментах. Базуну совершил пару сейвов, но без особого напряжения.
В итоге "Челси" потерпел поражение, и назвать его несправедливым нельзя — "синие" почти не создали реальных моментов, атакуя примитивно и бестолково.
"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче
18.02.2023 20:05
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Последние комментарии:
братишки пенсы не унывайте когда-то и мы увидим победу
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ЛИВЕРПУЛЬ!!!
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Только ФК Ливерпуль! Величие, слава, МОЩЩЩЬ!
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че там где этот юморист ньюкасловский? уехехехехе
че как там 4-ка? все в поряде?
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лучший матч походу смотрим
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Чисто вратарский рефлекс сработал
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ох пиздарики крохотулям
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Топоуо засейвил
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Просто напомню: Гакпо - 5 игр, 2 мяча; Мудрик 4 игры, 0 мячей.
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хахахахахаххаа
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неужели в мире футбола есть те, кто подсказывают боэли каких игроков покупать и нету никого, кто подскажет ему уволить тренера)
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хейтеры молчите, надо было поупу пропускать и дать алиссону вторую голевую
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Жаль Поупа. Хороший кипер
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Ахахааа Поуп красная))
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Слишком наивно было бы ожидать, что ливерпуль отдаст своё законное девятое место.
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Гакпо - один. Холланд - ноль)
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Вся жизнь Гакпо, 50лямов
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чо там смотреть на варе так долго оруууууууууууууууу
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Контракт этому гению еще на 10 лет...)
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слепому виднее шо нет офсайда
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