"Челси" дома проиграл последней команде Премьер-Лиги

Джеймс Уорд-Проуз "Челси" потерпел домашнее поражение против занимающего последнее в Премьер-Лиге место "Саутгемптона" — 0:1.

По сравнению с выездом в Дортмунд посреди недели наставник "синих" Грэм Поттер ввел в стартовый состав сразу шесть свежих игроков: Бенуа Бадиашиле, Сесара Аспиликуэту, Матео Ковачича, Мейсона Маунта, Нони Мадуэке и Давида Датро Фофана.

В старт "святых" вернулись Армель Белла-Кочап, Стюарт Армстронг и Мохамед Эльюнусси.

Первое слово в матче сказал "Саутгемптон", однако удар Камалдина Сулеманы был заблокирован Кепой Аррисабалагой, а после добивания Армстронга мяч в пустые ворота не пустил Калиду Кулибали.

Постепенно "Челси" стал добавлять, но атаковал все равно невыразительно. "Святые" играли практически на равных, а впереди выглядели даже опаснее.

Уже в компенсированное время первого тайма Джеймс Уорд-Проуз продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных, направив мяч в притирку со штангой — 0:1.

Во втором тайме давление "синих" стало более акцентированным, однако соперник держался. Голкиперу гостей Гэвину Базуну почти не приходилось вступать в игру.

На 68-й минуте хозяевам, наконец, удалось разыграть вразумительную комбинацию, но удар вышедшего на замену Рахима Стерлинга был заблокирован Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.

Спустя три минуты Стерлинг имел еще более убойный момент, но мяч после удара головой Рахима был остановлен на линии ворот защитником.

В концовке "Саутгемптону" удалось слегка перевести дух, потому что Аспиликуэте долго оказывали медицинскую помощь. В итоге Сесар покинул поле "Стэмфорд Бридж" на носилках.

Некоторое подобие финального штурма в исполнении "Челси" не нашло отражения в опасных моментах. Базуну совершил пару сейвов, но без особого напряжения.

В итоге "Челси" потерпел поражение, и назвать его несправедливым нельзя — "синие" почти не создали реальных моментов, атакуя примитивно и бестолково.

"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 20:05

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 18.02.2023 20:57 # thegodfather
    братишки пенсы не унывайте когда-то и мы увидим победу

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  2. liverputin 18.02.2023 20:57 # liverputin
    ЛИВЕРПУЛЬ!!!

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  3. bangladesh 18.02.2023 20:56 # bangladesh
    Только ФК Ливерпуль! Величие, слава, МОЩЩЩЬ!

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  4. thegodfather 18.02.2023 20:56 # thegodfather
    че там где этот юморист ньюкасловский? уехехехехе
    че как там 4-ка? все в поряде?

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  5. b84 18.02.2023 20:55 # b84
    лучший матч походу смотрим

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  6. takernotagiver 18.02.2023 20:55 # takernotagiver
    Чисто вратарский рефлекс сработал

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  7. tvinkovod 18.02.2023 20:55 # tvinkovod
    ох пиздарики крохотулям

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  8. chelsea-69 18.02.2023 20:54 # chelsea-69
    Топоуо засейвил

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  9. dexter 18.02.2023 20:54 # dexter
    Просто напомню: Гакпо - 5 игр, 2 мяча; Мудрик 4 игры, 0 мячей.

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  10. liverpo0ol 18.02.2023 20:54 # liverpo0ol
    хахахахахаххаа

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  11. thegodfather 18.02.2023 20:54 # thegodfather
    неужели в мире футбола есть те, кто подсказывают боэли каких игроков покупать и нету никого, кто подскажет ему уволить тренера)

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  12. tursa 18.02.2023 20:54 # tursa
    хейтеры молчите, надо было поупу пропускать и дать алиссону вторую голевую

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  13. takernotagiver 18.02.2023 20:54 # takernotagiver
    Жаль Поупа. Хороший кипер

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  14. mancunia-planet 18.02.2023 20:53 # mancunia-planet
    Ахахааа Поуп красная))

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  15. hachidlo 18.02.2023 20:53 # hachidlo
    Слишком наивно было бы ожидать, что ливерпуль отдаст своё законное девятое место.

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  16. takernotagiver 18.02.2023 20:52 # takernotagiver
    Гакпо - один. Холланд - ноль)

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  17. liverpo0ol 18.02.2023 20:52 # liverpo0ol
    Вся жизнь Гакпо, 50лямов

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  18. thegodfather 18.02.2023 20:52 # thegodfather
    чо там смотреть на варе так долго оруууууууууууууууу

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  19. cristean2 18.02.2023 20:51 # cristean2
    Контракт этому гению еще на 10 лет...)

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  20. liverpo0ol 18.02.2023 20:51 # liverpo0ol
    слепому виднее шо нет офсайда

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