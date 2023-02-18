"Сити" упустил победу против "Форест"

Крис Вуд и Морган Гиббс-Уайт "Манчестер Сити" поплатился за свою расточительность, в концовке упустив победу против "Ноттингем Форест" — 1:1.

В стартовый состав "лесников" влились Джо Уорралл, Фелипе, Джек Колбек, Джонджо Шелви и Данило.

У "горожан" Эмерик Лапорт заменил Натана Аке, а Фил Фоден — Рияда Махреза.

"Сити" сразу же забрал мяч под свой контроль. Порой "Форест" просто вжимался в свои ворота, но снаряд упорно не шел в створ — или блокировался, как в случае с ударом Джека Грилиша.

Такая осада продлилась до 41-й минуты, когда Бернарду Силва пробил в касание с дистанции после передачи Грилиша — 0:1. Это, кстати, был первый в матче удар в створ.

Второй тайм начался с того, что Фоден вышел один на один. Сам бить Фил не отважился, решив подарить гол Эрлингу Холанду, но ошибся с передачей на следовавшего параллельным курсом партнера.

Вскоре "Сити" имел еще один момент, но голкипер "Форест" Кейлор Навас отразил удар Эмерика Лапорта головой в упор.

На 67-й минуте Холанд отметился попаданием в перекладину и сам же пытался добить мяч в ворота, но со считанных метров направил мяч выше.

"Горожане" упустили еще несколько моментов и на 84-й минуте поплатились за свою расточительность. Это Крис Вуд на дальней штанге замкнул прострел Моргана Гиббс-Уайта с правого края штрафной — 1:1.

Гости спохватились, но было уже слишком поздно. Ничью "лесники" не отдали.

"Сити" имел так много моментов, что мог побежать с крупным счетом. Однако фатальная расточительность обернулась тем, что "горожане" потеряли два очка и утратили лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура.

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1810

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Последние комментарии:




  1. xaram-ykt 18.02.2023 20:25 # xaram-ykt
    уф, Лесники преподнесли сюрприз))

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  2. shearer1 18.02.2023 20:23 # shearer1
    Сэр Бобби Робсон_
    90-летие

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  3. takernotagiver 18.02.2023 20:20 # takernotagiver
    Челси спасет только Мбаппе

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  4. superperez101 18.02.2023 20:15 # superperez101
    хотя уж кто-кто а Неймар в клуб не из лиги чемпионов не пойдет

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  5. superperez101 18.02.2023 20:14 # superperez101
    проблема не только в тренере
    проблема в руководстве
    ну и игроки, которые пришли явно за зарплатой банально хер клали на какого-то там Поттера
    а если купят Неймара - будет похлещще чем с Погбой

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  6. chelsiukpro 18.02.2023 20:11 # chelsiukpro
    С тренером ошиблись конечно! Имея столько пиздатых игроков каждый сам по себе! Составы куй поими. Короче терпегия и у меня терпеливого лопнуло. Надеюсь и у рокаводства Челси тоже!

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  7. takernotagiver 18.02.2023 20:10 # takernotagiver
    Пенсы, скажите спасибо Артете, что благодаря его команде, победившей Виллу, пенсы не покинули ТОП-10)))))))))))))

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  8. akado 18.02.2023 20:10 # akado
    Этот сезон в топку, ясно уже, что Поттер аут летом. Просто доигрывают, главное не вылететь. В ЛЧ БД могут пройти, дальше нет. Я этот цирк смотреть отказываюсь, с БД ответку гляну и всё, если дальше не пройдут.

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  9. superperez101 18.02.2023 20:10 # superperez101
    да не, челси просто не везёт

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  10. thegodfather 18.02.2023 20:09 # thegodfather
    Так-то у Челси нету ничего, ни идей, ни тактики, ни банальной удачи.
    Просто сборище топовых игроков.
    Челси нужен топовый тренер, мне кажется это уже ясно. Вряд ли что-то изменится уже при Поттере, его уровень понятен.
    О Боэли впринципе не жалко, нехуй было нанимать средняка и увольнять топа.

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  11. chelsiukpro 18.02.2023 20:09 # chelsiukpro
    Решение кже пиинято думаю пиззда поттеру!!!

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  12. fiezzo 18.02.2023 20:08 # fiezzo
    Ливерпуль находящийся в самом большом кризисе за 5 лет все равно выше в таблице чем челсе, который потратил почти миллиард за 8 месяцев. Это еще у Ливерпуля на 2 матча меньше

    Вуахаха

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  13. dexter 18.02.2023 20:08 # dexter
    Как же я ору с Боэляна... 60 лямов за стерлядь и 70 за мудрика xD

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  14. superperez101 18.02.2023 20:08 # superperez101
    не переставая льётся пенсам на бестолковки

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  15. chelsiukpro 18.02.2023 20:06 # chelsiukpro
    Поттер сам должен уйти без всякой компенсацийй!

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  16. ataman 18.02.2023 20:06 # ataman
    23 игры 23 забитых 23 пропущенных

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  17. thegodfather 18.02.2023 20:05 # thegodfather
    думаю Поттеру нужно еще дать время поработать, все-таки игроки еще не сыгрались)

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  18. dexter 18.02.2023 20:05 # dexter
    Какой же пинсо-хохол ущербный, просто пздц.

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  19. thegodfather 18.02.2023 20:05 # thegodfather
    братишки, ИМПЕРАТОРСИ вклиниваются в борьбу за выживание, КАМОН КРАСИВО

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  20. chelsiukpro 18.02.2023 20:04 # chelsiukpro
    Болелы сами скора попрут Поттера если Боалли не может!

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