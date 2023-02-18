"Сити" упустил победу против "Форест"

"Манчестер Сити" поплатился за свою расточительность, в концовке упустив победу против "Ноттингем Форест" — 1:1.

В стартовый состав "лесников" влились Джо Уорралл, Фелипе, Джек Колбек, Джонджо Шелви и Данило.



У "горожан" Эмерик Лапорт заменил Натана Аке, а Фил Фоден — Рияда Махреза.



"Сити" сразу же забрал мяч под свой контроль. Порой "Форест" просто вжимался в свои ворота, но снаряд упорно не шел в створ — или блокировался, как в случае с ударом Джека Грилиша.



Такая осада продлилась до 41-й минуты, когда Бернарду Силва пробил в касание с дистанции после передачи Грилиша — 0:1. Это, кстати, был первый в матче удар в створ.



Второй тайм начался с того, что Фоден вышел один на один. Сам бить Фил не отважился, решив подарить гол Эрлингу Холанду, но ошибся с передачей на следовавшего параллельным курсом партнера.



Вскоре "Сити" имел еще один момент, но голкипер "Форест" Кейлор Навас отразил удар Эмерика Лапорта головой в упор.



На 67-й минуте Холанд отметился попаданием в перекладину и сам же пытался добить мяч в ворота, но со считанных метров направил мяч выше.



"Горожане" упустили еще несколько моментов и на 84-й минуте поплатились за свою расточительность. Это Крис Вуд на дальней штанге замкнул прострел Моргана Гиббс-Уайта с правого края штрафной — 1:1.



Гости спохватились, но было уже слишком поздно. Ничью "лесники" не отдали.



"Сити" имел так много моментов, что мог побежать с крупным счетом. Однако фатальная расточительность обернулась тем, что "горожане" потеряли два очка и утратили лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче