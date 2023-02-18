"Сити" упустил победу против "Форест"
"Манчестер Сити" поплатился за свою расточительность, в концовке упустив победу против "Ноттингем Форест" — 1:1.
В стартовый состав "лесников" влились Джо Уорралл, Фелипе, Джек Колбек, Джонджо Шелви и Данило.
У "горожан" Эмерик Лапорт заменил Натана Аке, а Фил Фоден — Рияда Махреза.
"Сити" сразу же забрал мяч под свой контроль. Порой "Форест" просто вжимался в свои ворота, но снаряд упорно не шел в створ — или блокировался, как в случае с ударом Джека Грилиша.
Такая осада продлилась до 41-й минуты, когда Бернарду Силва пробил в касание с дистанции после передачи Грилиша — 0:1. Это, кстати, был первый в матче удар в створ.
Второй тайм начался с того, что Фоден вышел один на один. Сам бить Фил не отважился, решив подарить гол Эрлингу Холанду, но ошибся с передачей на следовавшего параллельным курсом партнера.
Вскоре "Сити" имел еще один момент, но голкипер "Форест" Кейлор Навас отразил удар Эмерика Лапорта головой в упор.
На 67-й минуте Холанд отметился попаданием в перекладину и сам же пытался добить мяч в ворота, но со считанных метров направил мяч выше.
"Горожане" упустили еще несколько моментов и на 84-й минуте поплатились за свою расточительность. Это Крис Вуд на дальней штанге замкнул прострел Моргана Гиббс-Уайта с правого края штрафной — 1:1.
Гости спохватились, но было уже слишком поздно. Ничью "лесники" не отдали.
"Сити" имел так много моментов, что мог побежать с крупным счетом. Однако фатальная расточительность обернулась тем, что "горожане" потеряли два очка и утратили лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура.
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
18.02.2023 19:55
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Последние комментарии:
уф, Лесники преподнесли сюрприз))
(ответить)
Сэр Бобби Робсон_
90-летие
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Челси спасет только Мбаппе
(ответить)
хотя уж кто-кто а Неймар в клуб не из лиги чемпионов не пойдет
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проблема не только в тренере
проблема в руководстве
ну и игроки, которые пришли явно за зарплатой банально хер клали на какого-то там Поттера
а если купят Неймара - будет похлещще чем с Погбой
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С тренером ошиблись конечно! Имея столько пиздатых игроков каждый сам по себе! Составы куй поими. Короче терпегия и у меня терпеливого лопнуло. Надеюсь и у рокаводства Челси тоже!
(ответить)
Пенсы, скажите спасибо Артете, что благодаря его команде, победившей Виллу, пенсы не покинули ТОП-10)))))))))))))
(ответить)
Этот сезон в топку, ясно уже, что Поттер аут летом. Просто доигрывают, главное не вылететь. В ЛЧ БД могут пройти, дальше нет. Я этот цирк смотреть отказываюсь, с БД ответку гляну и всё, если дальше не пройдут.
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да не, челси просто не везёт
(ответить)
Так-то у Челси нету ничего, ни идей, ни тактики, ни банальной удачи.
Просто сборище топовых игроков.
Челси нужен топовый тренер, мне кажется это уже ясно. Вряд ли что-то изменится уже при Поттере, его уровень понятен.
О Боэли впринципе не жалко, нехуй было нанимать средняка и увольнять топа.
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Решение кже пиинято думаю пиззда поттеру!!!
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Ливерпуль находящийся в самом большом кризисе за 5 лет все равно выше в таблице чем челсе, который потратил почти миллиард за 8 месяцев. Это еще у Ливерпуля на 2 матча меньше
Вуахаха
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Как же я ору с Боэляна... 60 лямов за стерлядь и 70 за мудрика xD
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не переставая льётся пенсам на бестолковки
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Поттер сам должен уйти без всякой компенсацийй!
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23 игры 23 забитых 23 пропущенных
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думаю Поттеру нужно еще дать время поработать, все-таки игроки еще не сыгрались)
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Какой же пинсо-хохол ущербный, просто пздц.
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братишки, ИМПЕРАТОРСИ вклиниваются в борьбу за выживание, КАМОН КРАСИВО
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Болелы сами скора попрут Поттера если Боалли не может!
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