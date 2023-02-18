Киоун назвал "ироничным" автогол Мартинеса

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун нашел "ироничным" автогол голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса против "канониров".

Судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" решил первый гол Мартинеса за "Арсенал". Правда, Эмилиано забил, будучи игроком "Астон Виллы".



После дальнего удара Жоржиньо мяч попал в перекладину, срикошетил в голову Мартинеса и оказался в воротах, и Киоун видит в этом возмездие для 30-летнего аргентинца, который всячески тянул время в концовке матча, завершившегося победой "канониров" со счетом 2:4.



"Думаю, это было иронично. Сложилось впечатление, что я целый час наблюдал за тем, как он тянет время".



"Слушайте, он был отличным игроком для "Арсенала", и ему, возможно, не следовало уходить".



"Это очень иронично, что он так тянул время, а затем мяч залетел в ворота от его головы. Но такое бывает", — сообщил Киоун BT Sport.