Киоун назвал "ироничным" автогол Мартинеса

Эмилиано Мартинес Легенда "Арсенала" Мартин Киоун нашел "ироничным" автогол голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса против "канониров".

Судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" решил первый гол Мартинеса за "Арсенал". Правда, Эмилиано забил, будучи игроком "Астон Виллы".

После дальнего удара Жоржиньо мяч попал в перекладину, срикошетил в голову Мартинеса и оказался в воротах, и Киоун видит в этом возмездие для 30-летнего аргентинца, который всячески тянул время в концовке матча, завершившегося победой "канониров" со счетом 2:4.

"Думаю, это было иронично. Сложилось впечатление, что я целый час наблюдал за тем, как он тянет время".

"Слушайте, он был отличным игроком для "Арсенала", и ему, возможно, не следовало уходить".

"Это очень иронично, что он так тянул время, а затем мяч залетел в ворота от его головы. Но такое бывает", — сообщил Киоун BT Sport.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Киоун, Мартинес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 18.02.2023 19:21 # takernotagiver
    Согласен с Кеуном. Мартинес поплатился за свои хитрости

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  2. exclusivefirst 18.02.2023 19:15 # exclusivefirst
    терпеть не могу этого клоуна,надеюсь,скатится в жопу,кандон

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