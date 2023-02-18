Фабиньо затрудняется объяснить свою форму

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что ему сложно объяснить свою неважную форму в этом сезоне.

Долгое время Фабиньо считался одним из лучших в мире на своей позиции, однако в этом сезоне у 29-летнего бразильца не ладится игра.



В последние недели Фабиньо даже проигрывает конкуренцию юному Стефану Байчетичу. Экс-игрок "Монако" затрудняется объяснить свой спад, но не видит в нем ничего странного.



"Это немного сложно объяснить, но порой такое случается в футболе. Я просто рад, что команда продемонстрировала очень хороший настрой после серии плохих матчей".



"У меня были сезоны и лучше в "Ливерпуле". Возможно, я не соответствую своему высшему уровню и не играю в свой лучший футбол, но это нормально. В футболе ты всегда стараешься быть на высоте, физически и душевно", — сообщил Фабиньо Sky Sports.