Фабиньо затрудняется объяснить свою форму
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что ему сложно объяснить свою неважную форму в этом сезоне.
Долгое время Фабиньо считался одним из лучших в мире на своей позиции, однако в этом сезоне у 29-летнего бразильца не ладится игра.
В последние недели Фабиньо даже проигрывает конкуренцию юному Стефану Байчетичу. Экс-игрок "Монако" затрудняется объяснить свой спад, но не видит в нем ничего странного.
"Это немного сложно объяснить, но порой такое случается в футболе. Я просто рад, что команда продемонстрировала очень хороший настрой после серии плохих матчей".
"У меня были сезоны и лучше в "Ливерпуле". Возможно, я не соответствую своему высшему уровню и не играю в свой лучший футбол, но это нормально. В футболе ты всегда стараешься быть на высоте, физически и душевно", — сообщил Фабиньо Sky Sports.
18.02.2023 18:00
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объясняется легко - пидор.
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