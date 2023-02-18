"Арсенал" вырвал победу у "Виллы"

Жоржиньо "Арсенал" одержал свою первую победу за четыре последних матча Премьер-Лиге, одолев на выезде "Астон Виллу" со счетом 2:4.

Наставник "вилланов" Унаи Эмери освежил стартовый состав своей команды с помощью Тайрона Мингса, Мэтти Кэша, Алекса Морено, Джона Макгинна и Филиппе Коутиньо.

У "канониров" с первых минут появились Бен Уайт и Леандро Троссард, заменив Такехиро Томиясу и Габриэля Мартинелли.

Хозяевам "Вилла Парк" потребовалось всего пять минут, чтобы открыть счет. После потери Александра Зинченко на своей половине поля случилась контратака, в завершении которой Олли Уоткинс вошел в штрафную по левому краю, оторвался от Вильяма Салиба и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

"Арсенал" пошел отыгрываться, и на 12-й минуте только Мингс вынес мяч с линии своих ворот, не позволив Эдди Нкетиа головой пробить в упор после прострела Бена Уайта.

Зато следующим своим шансом гости воспользовались. На 16-й минуте Мингс головой прервал передачу с фланга, но отбросил мяч прямо на Букайо Сака, который мощно пробил с левой ноги — 1:1.

Несмотря на пропущенный гол, "Вилла" уверенно выдерживала оказываемое соперником давление. "Арсенал" впадал в ступор, добираясь до чужой штрафной, и демонстрировал нервозность в обороне.

На 32-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Морено с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной, где Коутиньо принял мяч и пробил низом в противоход Аарону Рамсдейлу — 2:1.

Остаток первого тайма был лишен опасных моментов, но был отмечен массовой стычкой игроков обеих команд.

С началом второго тайма "канониры" принялись осаждать чужие ворота, но у них напрочь сбился прицел — даже у Нкетиа, который на 56-й минуте пробил головой в перекладину.

И все-таки настойчивость "Арсенала" была вознаграждена. На 61-й минуте после розыгрыша углового Зинченко нанес удар низом с подступов к штрафной площади, поразив ближний угол ворот — 2:2.

Спустя две минуты Нкетиа вышел один на один и подсек мяч перед Эмилиано Мартинесом — над перекладиной!

У "Виллы" атакующая игра во втором тайме совсем сошла на нет. Хозяева были вынуждены подождать до 76-й минуты, когда Макгинн дальним ударом попал прямо в Рамсдейла.

На 77-й минуте Эдегор был обязан выводить "канониров" вперед. Нкетиа обокрал на фланге Эзри Конса и сделал передачу в район 11-метровой отметки на своего капитана, но тот непостижимым образом пробил мимо.

На 82-й минуте уже "Вилла" могла вырвать победу, но Рамсдейлу удалось перевести удар появившегося на замену Леона Бэйли в перекладину.

Уже в компенсированное время Рамсдейл не позволил отличиться Джону Дурану. Казалось, что этим все и закончится, но на третьей добавленной минуте Жоржиньо нанес удар с дистанции, после которого мяч попал в перекладину, отскочил в Эмилиано Мартинеса и оказался в воротах — 2:3.

Но это был еще не конец. На последнем мгновении матча гости организовали контратаку, и Мартинелли завел мяч в пустые ворота — 2:4.

"Арсенал" по-настоящему проявил характер и одержал важнейшую победу. Матч вполне мог закончиться по-другому, но Фортуна вернула должок "канонирам" за матч против "Брентфорда".

"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 17:35

Количество просмотров Просмотров: 1478

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ian 18.02.2023 17:56 # ian
    Что с ебалай гпенсы и гситюки?

    (ответить)

  2. sausage 18.02.2023 17:55 # sausage
    Молодцы, чё. Своё слово сказали, теперь ситьюки должны побороться, не так всё у них в порядке, как все закукарекали после матча с Арсеналом.

    (ответить)

  3. skydreams 18.02.2023 17:53 # skydreams
    ЧЕЛСИ!!!!!!!!!!!! ВПЕРЁД нахуй братья!!!!!!!! РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!

    (ответить)

  4. arsaps1h 18.02.2023 17:52 # arsaps1h
    Спасибо лохам за Жоржа
    еще и за копейки

    (ответить)

  5. arsenalbigfan 18.02.2023 17:50 # arsenalbigfan
    Хахахах, ждем "игру" недоклубо чолче

    (ответить)

  6. thegodfather 18.02.2023 17:49 # thegodfather
    опа опа, все ггшки выпозли после победы ???? или еще кто не вылез?

    а где вы были 8 лет? и после матча с мс)))

    (ответить)

  7. mixmaster 18.02.2023 17:48 # mixmaster
    С победой! Привет майкудукским

    (ответить)

  8. narcot 18.02.2023 17:48 # narcot
    Показали чемпионский характер, а малой опять под шконку залез, когда вилла повела, и вылез после победы

    (ответить)

  9. thegodfather 18.02.2023 17:47 # thegodfather
    опа опа ДРОГБА В ОСНОВЕ будет карать щас

    (ответить)

  10. chelsiukpro 18.02.2023 17:47 # chelsiukpro
    Давно пора сменить было Хаверца и выпустить Д.Фофана!

    (ответить)

  11. ugunner4 18.02.2023 17:47 # ugunner4
    Нормально наказали тн чемпиона мира) должно было 5 быть. Одегор как Озил, лучше ассистирует чем бьет

    (ответить)

  12. slash-lfc 18.02.2023 17:46 # slash-lfc
    Пидорастерка:"там автогол". 6ля какое же оно е6нутое )))))))

    (ответить)

  13. pozitiv4ik 18.02.2023 17:46 # pozitiv4ik
    желчь от пенсов просто выливается наружу
    а где Артурито главный дауненок этого зоопарка

    (ответить)

  14. easports 18.02.2023 17:46 # easports
    спасибо Жоржу, что за матч, все пасы вперед и остро и в конце на небо нас отправил! хароооош! именно он сейчас должен успокаивать наш молодняк и тащить катку, потому что Эдегор не промахивается в обычном своем состоянии, перегорает Мартин в важных моментах.

    Эдди Эдди, ладно, промолчу. Ждем Габи Жезуса в марте.

    С победой гуннеры, последние 4 матча надо забыть как дурной сон.

    (ответить)

  15. chelsiukpro 18.02.2023 17:46 # chelsiukpro
    Chelsea: Kepa, Azpilicueta (c), Koulibaly, Badiashile, Chilwell, Enzo, Kovacic, Madueke, Joao Felix, Mount, D Fofana

    Substitutes: Bettinelli, Chalobah, W Fofana, Hall, Gallagher, Zakaria, Mudryk, Sterling, Havertz

    (ответить)

  16. chelsiukpro 18.02.2023 17:45 # chelsiukpro
    Красавцы! Жорж помог...

    (ответить)

  17. redwhitegun 18.02.2023 17:44 # redwhitegun
    На характере вытащили, но видно что лампочка уже горит. Нужно срочно возвращение Жезуса и Смитрова...

    (ответить)

  18. deman82 18.02.2023 17:43 # deman82
    Раздолбаное очько арсонало

    требует жёсткого пореревоо..

    (ответить)

  19. takernotagiver 18.02.2023 17:42 # takernotagiver
    Вилле повезло с тем, что Зина не добегает в оборону после привоза

    (ответить)

  20. arsenig 18.02.2023 17:42 # arsenig
    Вау! Я не досмотрел и выключил. Не верю в победу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: