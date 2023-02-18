"Арсенал" вырвал победу у "Виллы"

"Арсенал" одержал свою первую победу за четыре последних матча Премьер-Лиге, одолев на выезде "Астон Виллу" со счетом 2:4.

Наставник "вилланов" Унаи Эмери освежил стартовый состав своей команды с помощью Тайрона Мингса, Мэтти Кэша, Алекса Морено, Джона Макгинна и Филиппе Коутиньо.



У "канониров" с первых минут появились Бен Уайт и Леандро Троссард, заменив Такехиро Томиясу и Габриэля Мартинелли.



Хозяевам "Вилла Парк" потребовалось всего пять минут, чтобы открыть счет. После потери Александра Зинченко на своей половине поля случилась контратака, в завершении которой Олли Уоткинс вошел в штрафную по левому краю, оторвался от Вильяма Салиба и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



"Арсенал" пошел отыгрываться, и на 12-й минуте только Мингс вынес мяч с линии своих ворот, не позволив Эдди Нкетиа головой пробить в упор после прострела Бена Уайта.



Зато следующим своим шансом гости воспользовались. На 16-й минуте Мингс головой прервал передачу с фланга, но отбросил мяч прямо на Букайо Сака, который мощно пробил с левой ноги — 1:1.



Несмотря на пропущенный гол, "Вилла" уверенно выдерживала оказываемое соперником давление. "Арсенал" впадал в ступор, добираясь до чужой штрафной, и демонстрировал нервозность в обороне.



На 32-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Морено с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной, где Коутиньо принял мяч и пробил низом в противоход Аарону Рамсдейлу — 2:1.



Остаток первого тайма был лишен опасных моментов, но был отмечен массовой стычкой игроков обеих команд.



С началом второго тайма "канониры" принялись осаждать чужие ворота, но у них напрочь сбился прицел — даже у Нкетиа, который на 56-й минуте пробил головой в перекладину.



И все-таки настойчивость "Арсенала" была вознаграждена. На 61-й минуте после розыгрыша углового Зинченко нанес удар низом с подступов к штрафной площади, поразив ближний угол ворот — 2:2.



Спустя две минуты Нкетиа вышел один на один и подсек мяч перед Эмилиано Мартинесом — над перекладиной!



У "Виллы" атакующая игра во втором тайме совсем сошла на нет. Хозяева были вынуждены подождать до 76-й минуты, когда Макгинн дальним ударом попал прямо в Рамсдейла.



На 77-й минуте Эдегор был обязан выводить "канониров" вперед. Нкетиа обокрал на фланге Эзри Конса и сделал передачу в район 11-метровой отметки на своего капитана, но тот непостижимым образом пробил мимо.



На 82-й минуте уже "Вилла" могла вырвать победу, но Рамсдейлу удалось перевести удар появившегося на замену Леона Бэйли в перекладину.



Уже в компенсированное время Рамсдейл не позволил отличиться Джону Дурану. Казалось, что этим все и закончится, но на третьей добавленной минуте Жоржиньо нанес удар с дистанции, после которого мяч попал в перекладину, отскочил в Эмилиано Мартинеса и оказался в воротах — 2:3.



Но это был еще не конец. На последнем мгновении матча гости организовали контратаку, и Мартинелли завел мяч в пустые ворота — 2:4.



"Арсенал" по-настоящему проявил характер и одержал важнейшую победу. Матч вполне мог закончиться по-другому, но Фортуна вернула должок "канонирам" за матч против "Брентфорда".



"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче