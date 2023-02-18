"Арсенал" вырвал победу у "Виллы"
"Арсенал" одержал свою первую победу за четыре последних матча Премьер-Лиге, одолев на выезде "Астон Виллу" со счетом 2:4.
Наставник "вилланов" Унаи Эмери освежил стартовый состав своей команды с помощью Тайрона Мингса, Мэтти Кэша, Алекса Морено, Джона Макгинна и Филиппе Коутиньо.
У "канониров" с первых минут появились Бен Уайт и Леандро Троссард, заменив Такехиро Томиясу и Габриэля Мартинелли.
Хозяевам "Вилла Парк" потребовалось всего пять минут, чтобы открыть счет. После потери Александра Зинченко на своей половине поля случилась контратака, в завершении которой Олли Уоткинс вошел в штрафную по левому краю, оторвался от Вильяма Салиба и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.
"Арсенал" пошел отыгрываться, и на 12-й минуте только Мингс вынес мяч с линии своих ворот, не позволив Эдди Нкетиа головой пробить в упор после прострела Бена Уайта.
Зато следующим своим шансом гости воспользовались. На 16-й минуте Мингс головой прервал передачу с фланга, но отбросил мяч прямо на Букайо Сака, который мощно пробил с левой ноги — 1:1.
Несмотря на пропущенный гол, "Вилла" уверенно выдерживала оказываемое соперником давление. "Арсенал" впадал в ступор, добираясь до чужой штрафной, и демонстрировал нервозность в обороне.
На 32-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Морено с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной, где Коутиньо принял мяч и пробил низом в противоход Аарону Рамсдейлу — 2:1.
Остаток первого тайма был лишен опасных моментов, но был отмечен массовой стычкой игроков обеих команд.
С началом второго тайма "канониры" принялись осаждать чужие ворота, но у них напрочь сбился прицел — даже у Нкетиа, который на 56-й минуте пробил головой в перекладину.
И все-таки настойчивость "Арсенала" была вознаграждена. На 61-й минуте после розыгрыша углового Зинченко нанес удар низом с подступов к штрафной площади, поразив ближний угол ворот — 2:2.
Спустя две минуты Нкетиа вышел один на один и подсек мяч перед Эмилиано Мартинесом — над перекладиной!
У "Виллы" атакующая игра во втором тайме совсем сошла на нет. Хозяева были вынуждены подождать до 76-й минуты, когда Макгинн дальним ударом попал прямо в Рамсдейла.
На 77-й минуте Эдегор был обязан выводить "канониров" вперед. Нкетиа обокрал на фланге Эзри Конса и сделал передачу в район 11-метровой отметки на своего капитана, но тот непостижимым образом пробил мимо.
На 82-й минуте уже "Вилла" могла вырвать победу, но Рамсдейлу удалось перевести удар появившегося на замену Леона Бэйли в перекладину.
Уже в компенсированное время Рамсдейл не позволил отличиться Джону Дурану. Казалось, что этим все и закончится, но на третьей добавленной минуте Жоржиньо нанес удар с дистанции, после которого мяч попал в перекладину, отскочил в Эмилиано Мартинеса и оказался в воротах — 2:3.
Но это был еще не конец. На последнем мгновении матча гости организовали контратаку, и Мартинелли завел мяч в пустые ворота — 2:4.
"Арсенал" по-настоящему проявил характер и одержал важнейшую победу. Матч вполне мог закончиться по-другому, но Фортуна вернула должок "канонирам" за матч против "Брентфорда".
"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче
18.02.2023 17:35
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Последние комментарии:
Что с ебалай гпенсы и гситюки?
(ответить)
Молодцы, чё. Своё слово сказали, теперь ситьюки должны побороться, не так всё у них в порядке, как все закукарекали после матча с Арсеналом.
(ответить)
ЧЕЛСИ!!!!!!!!!!!! ВПЕРЁД нахуй братья!!!!!!!! РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!
(ответить)
Спасибо лохам за Жоржа
еще и за копейки
(ответить)
Хахахах, ждем "игру" недоклубо чолче
(ответить)
опа опа, все ггшки выпозли после победы ???? или еще кто не вылез?
а где вы были 8 лет? и после матча с мс)))
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С победой! Привет майкудукским
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Показали чемпионский характер, а малой опять под шконку залез, когда вилла повела, и вылез после победы
(ответить)
опа опа ДРОГБА В ОСНОВЕ будет карать щас
(ответить)
Давно пора сменить было Хаверца и выпустить Д.Фофана!
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Нормально наказали тн чемпиона мира) должно было 5 быть. Одегор как Озил, лучше ассистирует чем бьет
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Пидорастерка:"там автогол". 6ля какое же оно е6нутое )))))))
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желчь от пенсов просто выливается наружу
а где Артурито главный дауненок этого зоопарка
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спасибо Жоржу, что за матч, все пасы вперед и остро и в конце на небо нас отправил! хароооош! именно он сейчас должен успокаивать наш молодняк и тащить катку, потому что Эдегор не промахивается в обычном своем состоянии, перегорает Мартин в важных моментах.
Эдди Эдди, ладно, промолчу. Ждем Габи Жезуса в марте.
С победой гуннеры, последние 4 матча надо забыть как дурной сон.
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Chelsea: Kepa, Azpilicueta (c), Koulibaly, Badiashile, Chilwell, Enzo, Kovacic, Madueke, Joao Felix, Mount, D Fofana
Substitutes: Bettinelli, Chalobah, W Fofana, Hall, Gallagher, Zakaria, Mudryk, Sterling, Havertz
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Красавцы! Жорж помог...
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На характере вытащили, но видно что лампочка уже горит. Нужно срочно возвращение Жезуса и Смитрова...
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Раздолбаное очько арсонало
требует жёсткого пореревоо..
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Вилле повезло с тем, что Зина не добегает в оборону после привоза
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Вау! Я не досмотрел и выключил. Не верю в победу
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