Поттер напомнил, что Кукурельей интересовался "Сити"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер считает, что интерес "Манчестер Сити" к Марку Кукурелье доказывает силу характера испанского защитника.

Прошлым летом "Челси" опередил "Сити" в борьбе за Кукурелью, купив Марка у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов.



Адаптация Кукурельи в "Челси" проходит очень тяжело — Марка освистывают даже собственные болельщики "синих". Однако Поттер верит, что его подопечный достаточно силен духом, чтобы преодолеть это.



"Если вы немного изучите информацию насчет Марка в Испании, то узнате, что у него великолепный характер. Вы знаете, какая команда была заинтересована в нем. Они бы не интересовались им, если бы он не обладал таким характером".



"В карьере футболиста бывают хорошие моменты, а иногда — не такие хорошие. Нужно принять это и справляться с этим. Справляться как взрослый человек и стараться изо всех сил, что он, к слову, и делает".



"Нет никакой волшебной формулы. Это не прямолинейно и не легко. Я ошибусь, если скажу, что ему легко играть под таким давлением".



"Он лишь может продолжать хорошо тренироваться, упорно трудиться и ждать правильной возможности. Наш вызов как команды в том, чтобы выигрывать матчи, хорошо играть и набирать очки, потому что это облегчает давление".



"Когда результаты оставляют желать лучшего, вы ищите виноватого или объект для критики. Это можно понять, такова человеческая натура".



"Но мы как команда проигрываем не из-за кого-то одного. Мы в той ситуации, в которой находимся, не из-за одного человека. Нам как команде и клубу нужно сплотиться и двигаться дальше", — цитирует Поттера ESPN.