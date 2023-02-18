Скоулз сравнил Каземиро с Роем Кином

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил полузащитника "красных дьяволов" Каземиро с Роем Кином.

Каземиро утвердился ключевым игроком "Юнайтед" после перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов прошлым летом. Скоулз по-настоящему восхищается 30-летним бразильцем и считает, что "дьяволам" не хватало такого игрока годами.



"Когда его нет на поле, разница налицо. Вспоминается матч против "Арсенала", когда он не играл. Я всегда говорил, что команде нужен тренер на футбольном поле, и для Тен Хага он как раз такой игрок".



"Он знает, где он хочет видеть каждого из партнеров по команде. Многие удивлены качеством его игры, потому что в Мадриде акцент был на Кроосе и Модриче, но он великолепен в том, как он пасует вперед и как он чувствует своих партнеров".



"Люди называют его опорным полузащитником — я этого не вижу. Думаю, он делает все. Он — ближайший к Рою Кину, что я только видел. Будучи полузащитником в "Манчестер Юнайтед", ты должен участвовать во всем. Ты должен уметь ходить вперед, отдавать передачи и помогать в обороне. Думаю, он великолепен", — цитирует Скоулза Daily Mirror.