Артета уверен, что нейтральные зрители больше поддерживают "Арсенал", нежели "Сити"

Арсенал против Манчестер Сити Наставник "Арсенала" Микель Артета убежден, что большинство нейтральных зрителей желает увидеть чемпионство его команды в Премьер-Лиге, нежели "Манчестер Сити".

В данный момент "Арсенал" имеет равное количество очков с "Сити" при матче в запасе. Столь яркое выступление "канониров" в этом сезоне стало сюрпризом для многих, и Артета чувствует, что его команда смогла привлечь симпатии большинства.

"Да, я соглашусь с этим".

"Учитывая то, что люди видят, они имеют большие симпатии к нам, нашим игрокам и тому, как мы делаем свои дела".

"Не думаю, что мы когда-либо считались фаворитами, так что в этом отношении ничего не изменилось. "Сити" всегда был кандидатом номер один с первого дня, потому что они были в этом положении последние пять лет".

"Думаю, если бы до начала сезона вам нужно было поставить на кого-нибудь деньги или свой дом, то многие люди выбрали бы что-нибудь другое (нежели "Арсенал")", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 358

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  1. gucman 18.02.2023 15:59 # gucman
    все нейтральные гомики, нормальный мужик не будет поддерживать гейклуб

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  2. ganinilyha 18.02.2023 15:53 # ganinilyha
    А что такое нейтральные? В Англии вообще есть такие? И если кому-то похуй на футбол почему им не всё равно?
    Бтв за сити

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  3. xaram-ykt 18.02.2023 15:05 # xaram-ykt
    привлекли глоров...

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