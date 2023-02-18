Артета уверен, что нейтральные зрители больше поддерживают "Арсенал", нежели "Сити"
Наставник "Арсенала" Микель Артета убежден, что большинство нейтральных зрителей желает увидеть чемпионство его команды в Премьер-Лиге, нежели "Манчестер Сити".
В данный момент "Арсенал" имеет равное количество очков с "Сити" при матче в запасе. Столь яркое выступление "канониров" в этом сезоне стало сюрпризом для многих, и Артета чувствует, что его команда смогла привлечь симпатии большинства.
"Да, я соглашусь с этим".
"Учитывая то, что люди видят, они имеют большие симпатии к нам, нашим игрокам и тому, как мы делаем свои дела".
"Не думаю, что мы когда-либо считались фаворитами, так что в этом отношении ничего не изменилось. "Сити" всегда был кандидатом номер один с первого дня, потому что они были в этом положении последние пять лет".
"Думаю, если бы до начала сезона вам нужно было поставить на кого-нибудь деньги или свой дом, то многие люди выбрали бы что-нибудь другое (нежели "Арсенал")", — цитирует Артету The Independent.
18.02.2023 15:00
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Последние комментарии:
все нейтральные гомики, нормальный мужик не будет поддерживать гейклуб
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А что такое нейтральные? В Англии вообще есть такие? И если кому-то похуй на футбол почему им не всё равно?
Бтв за сити
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привлекли глоров...
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