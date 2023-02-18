Андрей Сантос направляется в "Палмейрас"

Полузащитник "Челси" Андрей Сантос близок к переходу в бразильский "Палмейрас" на правах аренды.

Сантос только в прошлом месяце перебрался в "Челси", будучи купленным у "Васко Де Гамы" за 16 миллионов фунтов.



Фактически Андрей даже не присоединился к "синим", потому что последние недели выступал за юношескую сборной Бразилии на Чемпионате Южной Африки U-20, отпраздновав там победу.



Ни автоматически, ни в результате апелляции Сантосу не удалось получить разрешение на работу в Англии, поэтому 18-летний полузащитник так и не сыграет за команду Грэма Поттера в этом сезоне.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" уже нашел решение и отправляет Сантоса в "Палмейрас". Андрей вылетает на родину в воскресенье, а в начале следующей недели пройдет медобследование.



Аренда Сантоса будет рассчитана до декабря, однако "Челси" при желании сможет отозвать Андрея в июне.