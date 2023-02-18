Мерсон считает, что "Арсенал" лишится шансов на титул, если не победит "Виллу"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" лишатся шансов на титул Премьер-Лиги, если не смогут победить "Астон Виллу" в субботу.

"Арсенал" не знает побед уже три матча Премьер-Лиги кряду, после поражения 1:3 от "Манчестер Сити" утратив лидерство в таблице.



Мерсон чувствует, что сейчас команда Микеля Артеты находится на волоске от того, чтобы отпустить "горожан" вперед.



"У "Арсенала" просто нет времени, чтобы сидеть и жалеть себя после поражения от "Манчестер Сити" посреди недели".



"Они должны немедленно взбодриться и снова пойти в бой, начиная с большого, большого матча против "Астон Виллы" в этот уикенд. То, как ты справляешься с так называемыми командами поменьше, имеет решающее значение".



"Если "Арсенал" сделает дело, то продолжит гонку с "Сити", но они не могут позволить себе очередную потею очков, как против "Эвертона" или "Брентфорда".



"Если "Арсенал" не сможет выиграть на "Вилла Парк", я даю им абсолютно ноль шансов на победу в Премьер-Лиге. Это звучит жестоко, но реальность такова, что теперь это вопрос жизни или смерти. Если ты окажешься в трех очках позади, даже имея матч в запасе, ты вступишь на совсем другую территорию", — сообщил Мерсон Daily Star.