Мерсон считает, что "Арсенал" лишится шансов на титул, если не победит "Виллу"

Микель Артета Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" лишатся шансов на титул Премьер-Лиги, если не смогут победить "Астон Виллу" в субботу.

"Арсенал" не знает побед уже три матча Премьер-Лиги кряду, после поражения 1:3 от "Манчестер Сити" утратив лидерство в таблице.

Мерсон чувствует, что сейчас команда Микеля Артеты находится на волоске от того, чтобы отпустить "горожан" вперед.

"У "Арсенала" просто нет времени, чтобы сидеть и жалеть себя после поражения от "Манчестер Сити" посреди недели".

"Они должны немедленно взбодриться и снова пойти в бой, начиная с большого, большого матча против "Астон Виллы" в этот уикенд. То, как ты справляешься с так называемыми командами поменьше, имеет решающее значение".

"Если "Арсенал" сделает дело, то продолжит гонку с "Сити", но они не могут позволить себе очередную потею очков, как против "Эвертона" или "Брентфорда".

"Если "Арсенал" не сможет выиграть на "Вилла Парк", я даю им абсолютно ноль шансов на победу в Премьер-Лиге. Это звучит жестоко, но реальность такова, что теперь это вопрос жизни или смерти. Если ты окажешься в трех очках позади, даже имея матч в запасе, ты вступишь на совсем другую территорию", — сообщил Мерсон Daily Star.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 13:00

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  1. division 18.02.2023 13:11 # division
    Ничейка для гг будет за счастье. Эмери не забыл какие приколы над ним мочили в Арсенале, плюс как тренер он гораздо сильнее Артеты тактически. Ну а Эми Мартинез подключит свой фирменный трэш токинг и гг жиденько обсерутся, так как в составе у них нет ни одного игрока с яйцами, который бы мог Мартинеза поставить на место

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