Тело Атсу обнаружено в Турции

Экс-вингер "Ньюкасла", "Эвертона" и "Челси" Кристиан Атсу был найден мертвым в Турции, погибнув в результате землетрясения.

На прошлой неделе Федерация футбола Ганы объявила, что Атсу достали живым из под завалов, однако затем оказалось, что никто не видел Кристиана в госпитале.



И вот сейчас агент Атсу окончательно внес ясность в эту ситуацию, подтвердив, что тело Кристиана достали из под завалов здания, в котором 31-летний футболист проживал, сообщает Sky Sports.



Добавим, в свой последний клуб "Хатайспор" Атсу перешел в сентябре 2022. А 5 февраля, за день до страшного землетрясения, унесшего свыше 40,000 жизней, Кристиан забил победный гол в матче турецкого первенства.