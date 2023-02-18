Испанский тренер Рафаэль Бенитес объяснил свой провал в "Эвертоне" в прошлом сезоне.

Возглавив "Эвертон" летом 2021 и получив контракт на три года, Бенитес покинул "Гудисон Парк" спустя шесть с половиной месяцев — в январе 2022.



По словам Рафаэля, он слишком поздно понял, что его новый клуб не имеет возможности покупать игроков из-за сложной финансовой ситуации, и это помешало ему преобразить "ирисок".



"Когда я ушел, то хотел, чтобы они остались (в Премьер-Лиге). У меня не было мыслей вроде: "Если они вылетят, я буду счастлив". Ни в коем случае. У меня есть много друзей, которые настоящие "эвертонианцы". Почему я должен хотеть, чтобы они вылетели? Да и мерсисайдское дерби — это невероятно, настоящая атмосфера дерби".



"Было ли мое решение взяться за эту работу правильным? Я скажу "да", потому что нужно учитывать контекст. Я не получил инвестиций и поддержки, как какой-либо предыдущий тренер, и я не ожидал этого. Вы можете назвать любого тренера, и окажется, что при нем они тратили так много".



"Но экономическая ситуация была такой, какой она была. Уже позже, в заключительной части летнего трансферного окна, я обнаружил, что мы не можем покупать игроков. Мы были вынуждены смириться. Я ожидал изменить кое-какие вещи в январе, но нам все равно нужно было продать некоторых игроков, чтобы мы могли отбалансировать состав", — сообщил Бенитес Daily Mail.