Тен Хаг ответил на вопрос о шансах МЮ на титул

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ответил на вопрос, считает ли он свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги этого сезона.

Благодаря резкому ускорению после паузы на ЧМ-2022 "Юнайтед" закрепился на третьем месте в таблице и сейчас уступает "Манчестер Сити" с "Арсеналом" всего пять очков.



Однако Тен Хаг отказывается рассуждать о шансах "Юнайтед" на чемпионство и предпочитает двигаться матч за матчем.



"В своих мыслях мы не забегаем так далеко вперед. Что мы должны сделать, так это обеспечить себе правильную позицию на апрель".



"Поэтому мы всегда должны помышлять только о следующем матче и том, чтобы провести его лучше, чем предыдущий. Мы движемся матч за матчем, и мы бережем свою энергию и концентрацию".



"Мы должны одержать победу в воскресенье, мы должны набрать три очка против "Лестера", а это требует большой энергии и соответствия высоким стандартам", — цитирует Тен Хага talkSPORT.