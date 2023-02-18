"Ювентус" решил, что продаст Закариа

"Ювентус" решил, что в конце сезона продаст полузащитника Дениса Закариа, который сейчас находится в аренде в "Челси".

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" арендовал Закариа за 500,000 фунтов, также получив опцию выкупа Дениса за 27 млн. фунтов.



Как утверждает Evening Standard, "Ювентус" уже решил, что не примет Закариа обратно и постарается пристроить Дениса в другой английский клуб, если "Челси" не воспользуется своей опцией.



Закария был одним из лучших игроков "Челси" после паузы на Чемпионат Мира в Катаре, пока не получил травму четырехглавой мышцы в дерби против "Фулхэма" в середине января.



26-летний игрок сборной Швейцарии может быть неплохим вариантом по соотношению цены и качества, если "синим" не удастся заполучить Джуда Беллингема или Деклана Райса.