Обамеянг не сыграет с "Саутгемптоном"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер вновь назвал Пьер-Эмерика Обамеянга "важным игроком" и оставил габонского нападающего вне заявки на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу.

Напомним, Обамеянг был исключен из заявки "Челси" на плей-офф Лиги Чемпионов, а также пропустил два последних матча "синих" в Премьер-Лиге против "Фулхэма" и "Вест Хэма".



"Пьер знает ситуацию, но он является частью команды. Он важный игрок".



"Он упорно трудился, и для него ничего не предопределено. Он демонстрирует очень хороший настрой, и мы еще посмотрим, как нам быть дальше", — заявил на своей пресс-конференции в пятницу Поттер.



Несмотря на эти слова, Поттер решил, что Обамеянга не будет даже среди запасных в субботнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона", о чем сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Складывается впечатление, что своими не словами, но делами Поттер подталкивает Обамеянга к уходу из "Челси", и 33-летний африканец все еще может уехать в МЛС.