Рэтклифф тоже сделал предложение о покупке МЮ

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф стал еще одной подтвержденной стороной, выдвинувшей свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Как и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, Рэтклифф выразил готовность выкупить "Юнайтед" у семейства Глэйзеров полностью.



Близкий к Рэтклиффу источник сообщил The Athletic, что 70-летний бизнесмен собирается "вернуть "Манчестер Юнайтед" к тому, чтобы быть "Манчестер Юнайтед".



Однако предложение Рэтклиффа оказалось ниже, нежели предложение шейха Джассима, как уточняет CBS Sports.



Добавим, состояние Рэтклиффа, который с детства болеет за "Юнайтед" и который в прошлом году пытался купить "Челси", оценивается в 13.3 млрд. фунтов.