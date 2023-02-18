Рэтклифф тоже сделал предложение о покупке МЮ
Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф стал еще одной подтвержденной стороной, выдвинувшей свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".
Как и катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, Рэтклифф выразил готовность выкупить "Юнайтед" у семейства Глэйзеров полностью.
Близкий к Рэтклиффу источник сообщил The Athletic, что 70-летний бизнесмен собирается "вернуть "Манчестер Юнайтед" к тому, чтобы быть "Манчестер Юнайтед".
Однако предложение Рэтклиффа оказалось ниже, нежели предложение шейха Джассима, как уточняет CBS Sports.
Добавим, состояние Рэтклиффа, который с детства болеет за "Юнайтед" и который в прошлом году пытался купить "Челси", оценивается в 13.3 млрд. фунтов.
18.02.2023 07:00
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