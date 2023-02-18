24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 18 февраля, восемью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Впервые с двух заключительных матчей Стивена Джеррарда в октябре "Астон Вилла" потерпела два поражения подряд в Премьер-Лиге. "Арсенал" не знает побед уже три поединка подряд в чемпионате. Только одна из 21 последней встречи этих соперников во всех соревнованиях завершилась вничью.



Защитнику "Виллы" Тайрону Мингсу предстоит фитнес-тест из-за проблем с бедром. Бертран Траоре уже в строю, Диего Карлос набирает форму в тренировках.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние полузащитника Томаса Партея, который пропустил матч против "Манчестер Сити" посреди недели из-за проблем со спиной. Мохамед Эльнени и Габриэль Жезус остаются в лазарете, но Эмиль Смит-Роу должен вернуться в строй.



БРЕНТФОРД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Брентфорд" не знает поражений уже 10 матчей Премьер-Лиги кряду (5 побед, 5 ничьих), и это новый клубный рекорд. "Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из шести своих поединков чемпионата в 2023 году (3 ничьи, 3 поражения). В восьми последних встречах этих команд в рамках чемпионата хозяева ни разу не уступили.



"Брентфорд" по-прежнему вынужден обходиться без Томаса Стракоши, Понтуса Янссона и Фрэнка Оньеки.



Вингер "Пэлас" Уилфрид Заха пропустит еще несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Также отсутствует Джоэл Уорд, а Йоаким Андерсен, Крис Ричардс, Натан Фергюсон и Уилл Хьюз под вопросом.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БОРНМУТ 18:00



"Вулверхэмптон" может повторить клубный рекорд из трех побед подряд в Премьер-Лиге. Беспроигрышная серия "Борнмута" в чемпионате насчитывает уже семь матчей (5 поражений, 2 ничьи), в которых команда Гари О'Нила забила только два гола. "Волки" еще никогда не проигрывали "вишенкам" в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи).



Вингер Педру Нету может сыграть за "Вулверхэмптон" впервые с октября. Есть шансы сыграть у Даниэля Поденсе, но Марио Лемина дисквалифицирован.



Защитник "Борнмута" Маркос Сенеси должен решить свои проблемы со спиной вовремя. Джуниор Станислас возобновил тренировки. Льюис Кук, Дэвид Брукс, Ллойд Келли и Илья Забарный травмированы.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" проиграл все пять матчей против находящихся сейчас в топ-5 команд, пропустив 18 голов без ответа. "Манчестер Сити" выиграл все девять последних поединков чемпионата против новичков дивизиона. "Лесники" принимают на своем поле "горожан" в Премьер-Лиге впервые с победы 3:0 в сентябре 1995.



"Сити" попросил Премьер-Лигу восстановить регистрацию Стива Кука из-за кризиса в обороне. Скотт Маккенна пропустит шесть недель с травмой задней поверхности бедра, Вилли Боли выбыл минимум на три месяца с аналогичным повреждением. Джесси Лингард под вопросом.



Единственной подтвержденной потерей "Сити" остается защитник Джон Стоунс, у которого растяжение мышцы бедра.



ЭВЕРТОН — ЛИДС 18:00



"Эвертон" проиграл 12 из своих 16 последних матчей во всех соревнованиях (2 победы, 2 ничьи). После победы над "Челси" в августе "Лидс" выиграл лишь дважды Премьер-Лиге — меньше всех в дивизионе. "Ириски" только однажды уступили "белым" в 10 последних встречах в рамках Премьер-Лиги — 0:1 дома в ноябре 2020.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин может вернуться после травмы задней поверхности бедра. Натан Паттерсон и Джеймс Гарнер еще не набрали форму для первой команды.



Защитник "Лидса" Паскаль Стрейк возобновил тренировки после сотрясения. Лиам Купер и Марк Рока также поправились, но Луису Синистерре, Стюарту Далласу и Адаму Форшоу еще нужно время.



ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл первые три матча Премьер-Лиги при Грэме Поттере, но с тех пор одержал только две победы в 13 поединках (6 ничьих, 5 поражений). "Саутгемптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 28 последних поединках чемпионата. У "святых" есть возможность сделать дубль против "синих" в течение одного сезона впервые за 35 лет.



"Челси" предстоит оценить состояние Бена Чилуэлла и Рахима Стерлинга. Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке, Пьер-Эмерик Обамеянг и Давид Датро Фофана не заявлены на Лигу Чемпионов, пропустив матч с дортмундской "Боруссией", но готовы сыграть в Премьер-Лиге.



"Саутгемптон" устроит фитнес-тест для Че Адамса. Кайл Уолкер-Питерс, пропустивший два последних матча, приступил к тренировкам.



БРАЙТОН — ФУЛХЭМ 18:00



"Брайтон" — единственная в Премьер-Лиге команда, которая еще не проигрывала в 2023 году с учетом всех соревнований (5 побед, 2 ничьи). После паузы на ЧМ-2022 только оба клуба из Манчестера набрали очков больше, чем "Фулхэм" (16). "Дачники" ни разу не уступили в пяти встречах с "чайками" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана пропустит несколько месяцев с травмой. Также вне игры Леви Колуилл, Билли Гилмор, Якуб Модер и Данни Уэлбек.



"Фулхэм" точно будет лишен Тома Кэрни и Неескенса Кебано. Энтони Робинсон, Виллиан и Александар Митрович должны быть в порядке.



НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30



"Ньюкасл" не знает поражений уже 17 матчей Премьер-Лиги кряду, и ни в одном из них команда Эдди Хау не пропускала более одного гола. "Ливерпуль" пропускал минимум трижды в четырех последних выездных поединках чемпионата. "Сороки" ни выиграли ни одной из 12 последних встреч с "красными" в Премьер-Лиге.



Из лазарета "Ньюкасла" должны вернуться Мигель Альмирон, Аллан Сен-Максимен и Каллум Уилсон. Бруно Гимараэс завершает отбывать дисквалификацию. У Джо Уиллока небольшие проблемы с задней поверхность бедра.



Защитник "Ливерпуля" Калвин Рэмси перенес операцию на колене и в этом сезоне уже не сыграет. Также травмированы Ибраима Конате, Тиаго Алькантара и Луис Диас.