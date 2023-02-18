Шейх Джассим объявил, что сделал предложение о покупке МЮ

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани из Катара объявил, что он выдвинул предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Соответствующее заявление 44-летний шейх Джассим сделал за пару часов до дедлайна по сбору предложений о покупке "Юнайтед".



Шейх Джассим возглавляет Qatar Islamic Bank, один из крупнейших банков страны, и именно он должен был стать следующим эмиром Катара, но в 2003 году отказался от престола в пользу своего младшего брата Тамима.



В опубликованном заявлении говорится, что шейх Джассим сделал предложение о покупке "Юнайтед" целиком, причем — без привлечения заемных средств, исключительно на деньги своей компании Nine Two Foundation.



Шейх Джассим обещает, что в случае приобретения "Юнайтед" будет инвестировать в футбольные команды, тренировочную базу, стадион и прочую инфраструктуру клуба.



"Суть предложения в том, чтобы сделать "Манчестер Юнайтед" футбольным клубом, известным своим футбольным совершенством и считающимся величайшим футбольным клубом в мире", — говорится в заявлении.