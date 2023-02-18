Шейх Джассим объявил, что сделал предложение о покупке МЮ

Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани из Катара объявил, что он выдвинул предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Соответствующее заявление 44-летний шейх Джассим сделал за пару часов до дедлайна по сбору предложений о покупке "Юнайтед".

Шейх Джассим возглавляет Qatar Islamic Bank, один из крупнейших банков страны, и именно он должен был стать следующим эмиром Катара, но в 2003 году отказался от престола в пользу своего младшего брата Тамима.

В опубликованном заявлении говорится, что шейх Джассим сделал предложение о покупке "Юнайтед" целиком, причем — без привлечения заемных средств, исключительно на деньги своей компании Nine Two Foundation.

Шейх Джассим обещает, что в случае приобретения "Юнайтед" будет инвестировать в футбольные команды, тренировочную базу, стадион и прочую инфраструктуру клуба.

"Суть предложения в том, чтобы сделать "Манчестер Юнайтед" футбольным клубом, известным своим футбольным совершенством и считающимся величайшим футбольным клубом в мире", — говорится в заявлении.


Метки Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 01:30

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  1. gameboy 18.02.2023 01:52 # gameboy
    Если американцы уйдут то футболу пизда

    Шоу как элемент в футболе окончательно угаснет и пузырь лопнет.
    Теперь от Арсенала зависит кому принадлежит лига.

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  2. felix-the-cat 18.02.2023 01:45 # felix-the-cat
    Красавцы

    Юнайтед заслужил

    Генри пидарас надеюсь фанаты его ногами на Энфилде запинают )))

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  3. fiezzo 18.02.2023 01:35 # fiezzo
    Халяльно

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