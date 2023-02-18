Шейх Джассим объявил, что сделал предложение о покупке МЮ
Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани из Катара объявил, что он выдвинул предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".
Соответствующее заявление 44-летний шейх Джассим сделал за пару часов до дедлайна по сбору предложений о покупке "Юнайтед".
Шейх Джассим возглавляет Qatar Islamic Bank, один из крупнейших банков страны, и именно он должен был стать следующим эмиром Катара, но в 2003 году отказался от престола в пользу своего младшего брата Тамима.
В опубликованном заявлении говорится, что шейх Джассим сделал предложение о покупке "Юнайтед" целиком, причем — без привлечения заемных средств, исключительно на деньги своей компании Nine Two Foundation.
Шейх Джассим обещает, что в случае приобретения "Юнайтед" будет инвестировать в футбольные команды, тренировочную базу, стадион и прочую инфраструктуру клуба.
"Суть предложения в том, чтобы сделать "Манчестер Юнайтед" футбольным клубом, известным своим футбольным совершенством и считающимся величайшим футбольным клубом в мире", — говорится в заявлении.
18.02.2023 01:30
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Если американцы уйдут то футболу пизда
Шоу как элемент в футболе окончательно угаснет и пузырь лопнет.
Теперь от Арсенала зависит кому принадлежит лига.
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Красавцы
Юнайтед заслужил
Генри пидарас надеюсь фанаты его ногами на Энфилде запинают )))
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Халяльно
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