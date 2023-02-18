Ли Мейсон ушел с пост арбитра VAR
Арбитр VAR Ли Мейсон больше не будет обслуживать матчи Премьер-Лиги, покинув судейский корпус "по обоюдному согласию сторон".
Мейсон в течение 15 лет работал в Премьер-Лиге, обслужив 287 матчей в качестве рефери в поле.
В конце сезона 2020/21 Мейсон повесил свисток на гвоздь и полностью сосредоточился на работе с VAR, однако ранее в феврале Ли допустил ставшую для него фатальной ошибку в матче между "Арсеналом" и "Брентфордом" (1:1).
Напомним, Мейсон ошибочно одобрил ответный гол "пчел", забыв начертить линии по находившемуся в офсайде игроку, отдававшему результативную передачу.
В результате судейский корпус был вынужден принести официальные извинения "Арсеналу", а Мейсон был снят с двух матчей на этой неделе.
Сейчас же судейский корпус и вовсе объявил об уходе 51-летнего арбитра, который не был уволен, но покидает организацию "по обоюдному согласию сторон".
18.02.2023 00:05
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Достойный шаг. Напортачил, но смог признать свою вину и ушел. Почти Арестович.
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угадайте какулю
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норм гунеры наныли на увольнение
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