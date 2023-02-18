Ли Мейсон ушел с пост арбитра VAR

Ли Мейсон Арбитр VAR Ли Мейсон больше не будет обслуживать матчи Премьер-Лиги, покинув судейский корпус "по обоюдному согласию сторон".

Мейсон в течение 15 лет работал в Премьер-Лиге, обслужив 287 матчей в качестве рефери в поле.

В конце сезона 2020/21 Мейсон повесил свисток на гвоздь и полностью сосредоточился на работе с VAR, однако ранее в феврале Ли допустил ставшую для него фатальной ошибку в матче между "Арсеналом" и "Брентфордом" (1:1).

Напомним, Мейсон ошибочно одобрил ответный гол "пчел", забыв начертить линии по находившемуся в офсайде игроку, отдававшему результативную передачу.

В результате судейский корпус был вынужден принести официальные извинения "Арсеналу", а Мейсон был снят с двух матчей на этой неделе.

Сейчас же судейский корпус и вовсе объявил об уходе 51-летнего арбитра, который не был уволен, но покидает организацию "по обоюдному согласию сторон".


Метки PGMOL, VAR, Мейсон, рефери

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2023 00:05

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  1. brown-ale 18.02.2023 00:21 # brown-ale
    Достойный шаг. Напортачил, но смог признать свою вину и ушел. Почти Арестович.

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  2. pamparampam 18.02.2023 00:19 # pamparampam
    Форлан наказал портовых обрыганов хахабл)


    https://www.instagram.com/p/Corj3u4o008/

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  3. true-manc 18.02.2023 00:11 # true-manc
    > 0 АПЛ за 32 года
    > 0 предложений о покупке за 5 месяцев

    угадайте какулю

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  4. true-manc 18.02.2023 00:10 # true-manc
    норм гунеры наныли на увольнение

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