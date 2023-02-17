Инвесторы из Катара предложили 5 млрд. фунтов за МЮ

Катар Предложение инвесторов из Катара о покупке "Манчестер Юнайтед" составило 5 миллиардов фунтов.

Сегодня — в 22 часа по британскому времени и в 5 часов по Нью-Йорку — завершается сбор официальных предложений о покупке "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

По информации Bloomberg, предложение катарцев составило только 5 млрд. фунтов, тогда как Глэйзеры в идеале рассчитывают выручить 6-8 млрд. фунтов за свой клуб.

Ожидается, что Глэйзеры также рассмотрят предложения из Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Китая, Сингапура — и от публично подтвердившего свой интерес к "Юнайтед" британца сэра Джима Рэтклиффа.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2023 23:00

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  1. superglor 17.02.2023 23:14 # superglor
    Лулерпуль за последние 5 лет - ЛЧ, АПЛ (хоть и картонка), КА, КЛ, постоянное участие в Лиге Чемпионов и дофига доходов.

    МЮ за последние 5 лет - 0 трофеев, неучастие в ЛЧ.

    Инвесторы - берем МЮ за 5 млрд.

    Фанаты Зеропука - ??????????????

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