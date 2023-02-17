ЛГБТ-фанаты "Юнайтед" обеспокоены процессом продажи клуба

Объединение ЛГБТ-болельщиков "Манчестер Юнайтед" под названием "Rainbow Devils" ("радужные дьяволы") выразило "глубокую озабоченность" насчет некоторых инвесторов, желающих купить клуб с "Олд Траффорд".

Предполагается, что свои предложения насчет покупки "Юнайтед" до установленного сегодня дедлайна сделали инвесторы из Катара и Саудовской Аравии — стран, где гомосексуальные отношения под строгим запретом.



Поэтому геи и лесбиянки, поддерживающие "Юнайтед", с тревогой наблюдают за процессом продажи клуба.



"Радужные дьяволы" считают, что любой претендент на покупку "Манчестер Юнайтед" должен взять на себя обязательство сделать футбол спортом для каждого, включая ЛГБТК+ из числа болельщиков, игроков и работников клубов".



"В связи с этим у нас есть глубокая озабоченность насчет некоторых предложений. Мы внимательно следим за текущим процессом, держа это в уме", — говорится в заявлении "радужных дьяволов".