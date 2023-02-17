ЛГБТ-фанаты "Юнайтед" обеспокоены процессом продажи клуба

Радужные болельщики Объединение ЛГБТ-болельщиков "Манчестер Юнайтед" под названием "Rainbow Devils" ("радужные дьяволы") выразило "глубокую озабоченность" насчет некоторых инвесторов, желающих купить клуб с "Олд Траффорд".

Предполагается, что свои предложения насчет покупки "Юнайтед" до установленного сегодня дедлайна сделали инвесторы из Катара и Саудовской Аравии — стран, где гомосексуальные отношения под строгим запретом.

Поэтому геи и лесбиянки, поддерживающие "Юнайтед", с тревогой наблюдают за процессом продажи клуба.

"Радужные дьяволы" считают, что любой претендент на покупку "Манчестер Юнайтед" должен взять на себя обязательство сделать футбол спортом для каждого, включая ЛГБТК+ из числа болельщиков, игроков и работников клубов".

"В связи с этим у нас есть глубокая озабоченность насчет некоторых предложений. Мы внимательно следим за текущим процессом, держа это в уме", — говорится в заявлении "радужных дьяволов".


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 705

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 17.02.2023 22:39 # high-malvern
    Получающие под хвост Devils

    (ответить)

  2. mancunia-planet 17.02.2023 22:36 # mancunia-planet
    Аа пидары бля уроды нелюди! Катар идёт

    (ответить)

  3. sabr 17.02.2023 22:35 # sabr
    А чего им переживать?-можно подумать им теперь билеты продавать не будут.
    Так ваапще трибуны на Траффорде пустые станут

    (ответить)

  4. gameboy 17.02.2023 22:06 # gameboy
    Вроде геи для того что бы их ебали)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: