Поттер надеется, что Маунт вскоре заключит новый контракт

Грэм Поттер и Мейсон Маунт Главный тренер "Челси" Грэм Поттер выразил надежду, что полузащитник Мейсон Маунт вскоре заключит новый контракт.

В последнее время ходят упорные слухи, что "Челси" придется продать Маунта грядущим летом, если к тому времени Мейсон так и не продлит истекающий в следующем году контракт.

Поттер не собирается влезать в процесс переговоров, но отпускать 24-летнего игрока сборной Англии не собирается.

"Это всегда сложно, но переговоры ведутся".

"Будет лучше, если я оставлю это между Мейсоном и клубом. Это лучший способ вести себя в этой ситуации".

"С ним великолепно работать, он важный игрок для нас, и, конечно, я надеюсь, что все разрешится быстро", — цитирует Поттера BBC.

Добавим, в последнее время Маунт находится в неважной форме и не попадает в стартовый состав "Челси" с начала февраля.


Метки контракты, Маунт, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2023 21:00

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  1. hunter022 17.02.2023 21:15 # hunter022
    В любом другом клубе из топ 7 АПЛ ему будет лучше чем на синем Титанике.

    (ответить)

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