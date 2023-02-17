Поттер надеется, что Маунт вскоре заключит новый контракт
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер выразил надежду, что полузащитник Мейсон Маунт вскоре заключит новый контракт.
В последнее время ходят упорные слухи, что "Челси" придется продать Маунта грядущим летом, если к тому времени Мейсон так и не продлит истекающий в следующем году контракт.
Поттер не собирается влезать в процесс переговоров, но отпускать 24-летнего игрока сборной Англии не собирается.
"Это всегда сложно, но переговоры ведутся".
"Будет лучше, если я оставлю это между Мейсоном и клубом. Это лучший способ вести себя в этой ситуации".
"С ним великолепно работать, он важный игрок для нас, и, конечно, я надеюсь, что все разрешится быстро", — цитирует Поттера BBC.
Добавим, в последнее время Маунт находится в неважной форме и не попадает в стартовый состав "Челси" с начала февраля.
17.02.2023 21:00
Просмотров: 233
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В любом другом клубе из топ 7 АПЛ ему будет лучше чем на синем Титанике.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий