Поттер надеется, что Маунт вскоре заключит новый контракт

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер выразил надежду, что полузащитник Мейсон Маунт вскоре заключит новый контракт.

В последнее время ходят упорные слухи, что "Челси" придется продать Маунта грядущим летом, если к тому времени Мейсон так и не продлит истекающий в следующем году контракт.



Поттер не собирается влезать в процесс переговоров, но отпускать 24-летнего игрока сборной Англии не собирается.



"Это всегда сложно, но переговоры ведутся".



"Будет лучше, если я оставлю это между Мейсоном и клубом. Это лучший способ вести себя в этой ситуации".



"С ним великолепно работать, он важный игрок для нас, и, конечно, я надеюсь, что все разрешится быстро", — цитирует Поттера BBC.



Добавим, в последнее время Маунт находится в неважной форме и не попадает в стартовый состав "Челси" с начала февраля.