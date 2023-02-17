Сантосу снова отказано в разрешении на работу

Полузащитнику "Челси" Андрею Сантосу было вновь отказано в разрешении на работу в Англии.

В январе "Челси" приобрел Сантоса у "Васко да Гамы" за 16 миллионов фунтов. Андрею не хватило всего одного балла, чтобы автоматически получить разрешение на работу.



Как сообщает talkSPORT, апелляция "синих" насчет Сантоса как "особенного таланта" тоже была отклонена — Андрей так и не получил рабочую визу и в остатке сезона за команду Грэма Поттера не сыграет.



Таким образом, теперь "Челси" вынужден рассмотреть варианты с уходом 18-летнего бразильца в аренду.



Добавим, предыдущие недели Сантос провел с юношеской сборной Бразилии, отпраздновав победу на Чемпионате Южной Америки U-20 и став совместно лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.