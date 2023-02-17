FA предъявила обвинения "Арсеналу" и "Сити"

"Арсеналу" и "Манчестер Сити" были предъявлены обвинения со стороны FA насчет потери контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

В минувшую среду "Сити" одержал победу 1:3 в гостях у "Арсенала", подвинув своего соперника с вершины таблицы Премьер-Лиги.



По ходу этого важнейшего для обеих команд матча игроки несколько раз обступали рефери Энтони Тэйлора. "Канониры" были недовольны позднее отмененным благодаря VAR решением назначить пенальти за падение Эрлинга Холанда в их штрафной, а "горожане" возмущались насчет 11-метрового в их ворота и насчет повлекшего только желтую карточку фола Эдди Нкетиа на Рубене Диаше.



Теперь у обоих клубов есть время до следующего вторника, чтобы объяснить Ассоциации поведение своих игроков на 42-й, 56-й и 64-й минутах состоявшегося матча.