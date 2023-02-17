Суд покарал фаната, пнувшего Рамсдейла

Фанат, напавший на голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла в конце матча против "Тоттенхэма", был отлучен от посещения футбола на четыре года.

Напомним, 15 января, когда "Арсенал" переиграл своих соседей по Северному Лондону на их поле (0:2), Рамсдейл подвергся нападению со спины. Перескочивший рекламный щит фанат ногой пнул Аарона.



Этим хулиганом оказался 35-летний Джозеф Уоттс, который сегодня предстал перед Магистратским судом Аксбриджа. Фанат "Тоттенхэма" полностью признал свою вину, а также сообщил, что выпил шесть пинт пива до матча и бросил четыре монеты на поле во время игры.



В заявлении, которое было зачтено суду от пострадавшей стороны, говорится, что удар по спине Рамсдейла был тяжелым, однако каких-либо следов на теле у Аарона не осталось.



В итоге Уоттсу было запрещено посещать любые футбольные матчи в течение четырех лет. Также суд приговорил Джозефа к общественным работам и обязал выплатить Рамсдейлу 100 фунтов в качестве компенсации, сообщает BBC.