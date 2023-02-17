Суд покарал фаната, пнувшего Рамсдейла

Джозеф Уоттс Фанат, напавший на голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла в конце матча против "Тоттенхэма", был отлучен от посещения футбола на четыре года.

Напомним, 15 января, когда "Арсенал" переиграл своих соседей по Северному Лондону на их поле (0:2), Рамсдейл подвергся нападению со спины. Перескочивший рекламный щит фанат ногой пнул Аарона.

Этим хулиганом оказался 35-летний Джозеф Уоттс, который сегодня предстал перед Магистратским судом Аксбриджа. Фанат "Тоттенхэма" полностью признал свою вину, а также сообщил, что выпил шесть пинт пива до матча и бросил четыре монеты на поле во время игры.

В заявлении, которое было зачтено суду от пострадавшей стороны, говорится, что удар по спине Рамсдейла был тяжелым, однако каких-либо следов на теле у Аарона не осталось.

В итоге Уоттсу было запрещено посещать любые футбольные матчи в течение четырех лет. Также суд приговорил Джозефа к общественным работам и обязал выплатить Рамсдейлу 100 фунтов в качестве компенсации, сообщает BBC.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, происшествия, Рамсдейл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2023 18:00

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  1. brown-ale 17.02.2023 18:14 # brown-ale
    Не дорогое удовольствие. Можно я пну весь Челси и на сдачу Зинченко?

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  2. vagifspurs 17.02.2023 18:03 # vagifspurs
    100 фунтов - цена Рамсдейла, как же орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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