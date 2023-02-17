Гюсто вернулся в "Челси" на лечение

Мало Гюсто Правый защитник Мало Гюсто вернулся из "Лиона" в "Челси" на лечение.

Напомним, в январе "Челси" приобрел Гюсто у "Лиона" за 35 миллионов евро (30.7 млн. фунтов), позволив Мало остаться во французском клубе до конца сезона на правах аренды.

Однако уже в своем втором матче за "Лион" после подписания контракта с "Челси" 19-летний Гюсто получил травму задней поверхности бедра и теперь, как следует из заявления "синих", вернулся в Лондон.

Ожидается, что восстановление Гюсто растянется минимум до конца апреля. Таким образом, теоретически Мало еще может сыграть за "Лион" в этом сезоне.


Метки Гюсто, Лион, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2023 16:00

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  1. hunter022 17.02.2023 16:32 # hunter022
    Правильное решение,судя по количеству травм персонал в этой синей помойке действует методом проб и ошибок.

    (ответить)

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