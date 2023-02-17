Гюсто вернулся в "Челси" на лечение

Правый защитник Мало Гюсто вернулся из "Лиона" в "Челси" на лечение.

Напомним, в январе "Челси" приобрел Гюсто у "Лиона" за 35 миллионов евро (30.7 млн. фунтов), позволив Мало остаться во французском клубе до конца сезона на правах аренды.



Однако уже в своем втором матче за "Лион" после подписания контракта с "Челси" 19-летний Гюсто получил травму задней поверхности бедра и теперь, как следует из заявления "синих", вернулся в Лондон.



Ожидается, что восстановление Гюсто растянется минимум до конца апреля. Таким образом, теоретически Мало еще может сыграть за "Лион" в этом сезоне.