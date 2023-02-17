Мингс заключил новый контракт с "Виллой"

Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс заключил новый долгосрочный контракт с бирмингемским клубом.

Сейчас Мингс приближается к отметке в 150 матчей за "Виллу", которую он представляет после своего перехода из "Борнмута" в 2019 году.



В своем первом сезоне на "Вилла Парк" Тайрон, чей предыдущий контракт истекал летом 2024, помог бирмингемцам выйти в Премьер-Лигу.



В период выступлений за "Виллу" 29-летний защитник также пробился в сборную Англии, за которую к настоящему сезону сыграл 17 матчей.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Мингс принял участие во всех матчах "Виллы", за исключением трех.