Хави: "Манчестер Юнайтед" возвращается"

Главный тренер "Барселоны" Хави считает, что "Манчестер Юнайтед" снова становится грозной силой не только в Премьер-Лиге, но и на европейской арене.

Накануне "Юнайтед" сыграл с "Барселоной" вничью 2:2 в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Отрезками "красные дьяволы" диктовали игру хозяевам "Ноу Камп".



Игра "Юнайтед" произвела сильной впечатление на Хави, который чувствует, что Эрик Тен Хаг ведет свой команду правильным путем.



"Сегодня мы играли против европейской команды топ-уровня. Думаю, "Манчестер Юнайтед" возвращается, они показали лучшую версию себя", — сообщил Хави BT Sport.