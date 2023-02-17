Тен Хаг доволен, как Вегхорст сыграл 10-го номера против "Барселоны"

Ваут Вегхорст Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг остался доволен игрой нападающего Ваута Вегхорста в качестве 10-го номера против "Барселоны".

В выездном матче Лиги Европы против "Барселоны" накануне (2:2) Тен Хаг изменил роль Вегхорста, отправив Ваута играть оттянутого нападающего или плеймейкера вместо традиционного 9-го номера.

Вегхорст расположился позади Маркуса Рэшфорда, между Бруну Фернандешем и Джейдоном Санчо, и Тен Хагу понравился этот эксперимент.

"Думаю, сегодня вечером это сработало. Ваут хорошо проявил себя в этой позиции, и я знал, что он на это способен".

"Это обеспечило нам вариативность, чтобы Джейдон и Бруну врывались на свободное пространство и получали мяч, а крайние защитники могли поддерживать их. У нас было много вариантов и много возможностей".

"Благодаря подключению крайних защитников у нас было много вариантов игры, и мы создали много моментов. Мы должны были выигрывать этот матч", — сообщил Тен Хаг BT Sport.


Метки Барселона, Вегхорст, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2023 13:00

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  1. kagawa 17.02.2023 13:15 # kagawa
    В каких то вещах неплох. Но в основном больше вопросов, кажется слишком неуклюжим. МЮ нужен больше кто-то аля Фирмино

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