Тен Хаг доволен, как Вегхорст сыграл 10-го номера против "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг остался доволен игрой нападающего Ваута Вегхорста в качестве 10-го номера против "Барселоны".

В выездном матче Лиги Европы против "Барселоны" накануне (2:2) Тен Хаг изменил роль Вегхорста, отправив Ваута играть оттянутого нападающего или плеймейкера вместо традиционного 9-го номера.



Вегхорст расположился позади Маркуса Рэшфорда, между Бруну Фернандешем и Джейдоном Санчо, и Тен Хагу понравился этот эксперимент.



"Думаю, сегодня вечером это сработало. Ваут хорошо проявил себя в этой позиции, и я знал, что он на это способен".



"Это обеспечило нам вариативность, чтобы Джейдон и Бруну врывались на свободное пространство и получали мяч, а крайние защитники могли поддерживать их. У нас было много вариантов и много возможностей".



"Благодаря подключению крайних защитников у нас было много вариантов игры, и мы создали много моментов. Мы должны были выигрывать этот матч", — сообщил Тен Хаг BT Sport.